Bayern chce kolejnego reprezentanta Francji. "Potrzebuje regularnych występów"

Latem 2018 roku roku Atletico kupiło Lemara z AS Monaco za 70 milionów euro. Jednak piłkarz ma ogromne problemy z grą w podstawowym składzie - ostatnio zabrakło go nawet w kadrze na mecz Pucharu Króla przeciwko trzecioligowemu Cultural Leonesa. W tym sezonie Francuz spędził na murawie 947 minut, nie strzelił gola i nie zanotował asysty. Nie dziwi, że zawodnik chce zmienić otoczenie, a klub z Madrytu - zarobić.

Szukają skrzydłowego

"Piłkarz nie znajduje się w planach Diego Simeone, choć jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2023 roku. Były zawodnik AS Monaco potrzebuje regularnych występów, by znaleźć się w kadrze reprezentacji Francji na mistrzostwa Europy. Dlatego Lemar bardzo chętnie trafiłby do Bayernu, który próbował przekonać go do transferu, zanim piłkarz nie zdecydował się na przenosiny do stolicy Hiszpanii" - napisał "France Football".

"Przewodniczący rady nadzorczej Karl-Heinz Reummenigge oraz prezes Hernert Hainer poszukują skrzydłowego. Zdają sobie sprawę, że Kingsley Coman ma problemy z urazami, Serge Gnabry nie potrafi ustabilizować formy, a transfer Leroya Sanego z Manchesteru City jest daleki od finalizacji" - dodano.

Warto dodać, że w zespole Bayernu występują już inni Francuzi: Theo Hernandez, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso i wspomniany Coman. To na pewno stanowi dla Lemara dodatkowy atut.

Wiadomo, że na ten moment Bayern nie ma zamiaru wykładać 60 milionów euro za 22-krotnego reprezentanta Trójkolorowych, a takiej kwoty oczekuje Atletico.

Gdyby jednak udało się rozłożyć płatność na raty, to transakcja nabrałaby bardziej realnych kształtów. W grę wchodzi jeszcze półroczne wypożyczenie, ale bez obowiązkowego wykupu, albowiem w stolicy Bawarii będą musieli podjąć po sezonie decyzje dotyczące przyszłości innych piłkarzy: Ivana Perisicia i Philippe Coutinho. Przynajmniej jeden z nich powinien zostać w Monachium.

Jednak Perisić i Coutinho to nie wszystko. Wielu piłkarzy ma jeszcze półtora roku do końca kontraktu. - Najpierw usiądziemy do rozmów. Ci piłkarze świetnie spisali się w barwach Bayernu, bez względu na to, czy mowa o Davidzie Alabie, Thiago, Jerome Boatengu, Javim Martinzie, Thomasie Muellerze czy Manuelu Neuerze. Zanim zapadną ostateczne decyzji, podejmiemy ze wszystkimi rozmowy - podkreślił Rummenigge.

W najbliższą sobotę Bayern zagra na wyjeździe z FSV Mainz. Bawarczycy tracą punkt do prowadzącego w tabeli RB Lipsk.