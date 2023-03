Bayern Monachium - PSG: wynik i relacja z meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

21:51 To jak na razie kluczowa interwencja meczu. De Ligt wybił piłkę w ostatniej chwili.

21:50 Źródło: Getty Images Matthijs de Ligt uratował Bayern przed utratą gola

45 minuta Koniec pierwszej części.

45 minuta Dwie minuty doliczone do pierwszej połowy.

44 minuta Goretzka zatrzymuje wślizgiem pędzącego z kontrą Messiego. Zdaniem sędziego czysto, co nie do końca podoba się Argentyńczykowi.

43 minuta Messi wypuścił na wolne pole Mbappe, ale tym razem czujny był Sommer, który w porę wyszedł z bramki.

42 minuta Odważnie ruszył na bramkę gości Goretzka, zyskując z każdą sekundą coraz więcej przestrzeni. Niemiec podał w końcu do Daviesa, którego zgubił dryblingiem obrońcę, ale potem jego strzał został zablokowany.

21:40 Zakiwał się Sommer w polu karnym i stracił piłkę na rzecz Hakimiego. Na bramkę strzelał Vitinha, ale futbolówkę zatrzymał przed linię wślizgiem de Ligt.

38 minuta De Ligt wybija piłkę zmierzającą do pustej bramki. Chwilę wcześniej fatalny błąd popełnił Sommer!

36 minuta Kontuzja Marquinhosa. Brazylijczyk zszedł, w jego miejsce pojawił się Mukiele.

35 minuta Kimmich próbował zaskoczyć bramkarza z rzutu wolnego. Wszyscy spodziewali się centry na głowę któregoś z jego kolegów, tymczasem niemiecki pomocnik zdecydował się na uderzenie. Bramkarz gości zachował czujność i złapał futbolówkę zmierzającą w krótki róg bramki.

32 minuta Musiala zgubił obrońcę, znalazł sobie kawałek miejsca w polu karnym i uderzył z kilku metrów. PSG uratowała świetna interwencja Donnarummy. Najlepsza okazja w tym meczu.

30 minuta Bayern potrafi zamknąć PSG na połowie francuskiej drużyny, ale zdecydowanie lepiej czuje się w kontratakach.

21:28 Wiadomo za kogo kciuki trzyma dziś Robert Lewandowski.

21:28

Robert Lewandowski supporting Bayern pic.twitter.com/4YkCeSxnjs — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 8, 2023

27 minuta Centra Comana, spóźniona. Piłkę przeciąć zdążył Ramos i Donnarumma pewnie ją złapał.

25 minuta Ogromne zamieszanie w polu karnym gospodarzy. Messi miał kilka okazji, ale skutecznie blokowany przez graczy Bayernu nie zdołał oddać strzału będąc już tylko kilka metrów od bramki.

24 minuta Składna akcja PSG zakończona centrą w pole karne. Bayern uratowała interwencja dobrze ustawionego de Ligta.

20 minuta Mbappe ratował akcję strzałem z ostrego kąta i trafił w boczną siatkę. PSG może czuć niedosyt, bo po udanym przechwycie pod polem karnym rywala miało przewagę.

18 minuta Messi centrował z rzutu rożnego, Sommer nie miał z tym zagraniem żadnego problemu i pewnie interweniował na przedpolu.

17 minuta Próby szybkiego przedostania się pod bramkę, najpierw w wykonaniu PSG potem Bayernu. Długie zagrania Vitinhi i Kimmicha były jednak zbyt mocne.

16 minuta Goretzka huknął z dystansu. Niestety dla kibiców gospodarzy w środek bramki.

21:14 Piłka w siatce po strzale Mbappe, ale gola nie ma. Chwilę wcześniej Francuz poturbował bramkarza. Słusznie nieuznana bramka.

21:11 Źródło: Getty Images Mbappe oddał pierwszy celny strzał w tym meczu

10 minuta Obraz gry uległ zmianie. PSG teraz jest dłużej przy piłce. Bayern broni się nieco głębiej.

7 minuta Na razie mało Messiego w tym meczu.

6 minuta Upamecano zatrzymuje prostopadła piłkę w kierunku Mbappe. Ważna interwencja obrońcy Bayernu.

5 minuta Bayern nie zamierza się bronić. Aktywny od początku jest Jamal Musiala, który szuka kombinacyjnej gry z kolegami.

21:03

Time to leave it all out on the pitch



#FCBPSG 0-0 (1') pic.twitter.com/7xT6apTmBP — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) March 8, 2023

3 minuta Mbappe oddał pierwszy strzał. Francuz po krótki rajdzie uderzył z ostrego kąta, bramkarz nie miał problemów ze skuteczną interwencją.

2 minuta Bayern w posiadaniu piłki, ale nie kwapi się do odważniejszego ataku.

1 minuta Zaczęli!

20:44

150 - Lionel Messi has become the third player to reach 150 games started in the UEFA Champions League after Iker Casillas (176) and Cristiano Ronaldo (178). Milestone. #BAYPSGpic.twitter.com/KT7zz1Ys1F — OptaJean (@OptaJean) March 8, 2023

20:29

Official line ups for Bayern-PSG #UCL



João Cancelo, on the bench again.



Hakimi and Nuno Mendes both start. pic.twitter.com/NT6NqldNGo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 8, 2023

20:14

Official line ups for Bayern-PSG #UCL



João Cancelo, on the bench again.



Hakimi and Nuno Mendes both start. pic.twitter.com/NT6NqldNGo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 8, 2023

19:47 Skład PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Danilo, Mendes, Vitinha, Verratti, Ruiz, Mbappe, Messi

19:41 Skład Bayernu: Sommer - Upamecano, de ligt, Stanisić, Coman, Kimmich, Goretzka, Davies, Mueller, Musiala, Choupo-Moting

19:10 Goście będą musieli radzić sobie bez Neymara.

19:07 W drugim środowym meczu Tottenham Hotspur podejmie AC Milan. Trzy tygodnie temu we Włoszech wygrali gospodarze, 1:0.