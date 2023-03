Bayern wypunktował rywali w hicie Ligi Mistrzów. Wielkie rozczarowanie w Paryżu

Przygotowania Bayernu Monachium do meczu z Interem Mediolan w 6. kolejce Ligi Mistrzów

Joao Cancelo dołączy do Bayernu Monachium

Joao Cancelo dołączy do Bayernu Monachium

Przed środowym spotkaniem bliżej awansu do ćwierćfinału Champions League byli monachijczycy. W pierwszym meczu na Parc des Princes piłkarze Bayernu wygrali bowiem na wyjeździe 1:0, a bramkę na wagę zwycięstwa zdobył były gracz Paris Saint-Germain Kingsley Coman. Pięść i kciuki zaciśnięte. Lewandowski "gra" razem z Bayernem Stara miłość nie... czytaj dalej »

Kluczowa interwencja de Ligta

Biorąc pod uwagę niewielką zaliczkę oraz odważne wypowiedzi członków obu ekip, rewanż zapowiadał się elektryzująco. Lionel Messi, jeden z gwiazdorów PSG, nie miał wątpliwości, że jego zespół "jest dobrze przygotowany i stać go na odwrócenie sytuacji w dwumeczu".

Trener rywali Julian Nagelsmann z kolei podkreślał, że jego drużyna nie będzie myśleć wyłącznie o obronie, a gdy dopisze jej szczęście, to wygra ten mecz. I faktycznie, Bayern rozpoczął starcie na Allianz Arena z niemałym animuszem.

Gospodarze potrafili dłużej utrzymać się przy piłce na połowie PSG, choć nie przekładało się to na tworzone okazje podbramkowe. Z kolei paryżanie, osłabieni brakiem kontuzjowanego Neymara, swoich szans szukali głównie za sprawą kogoś z duetu Messi - Kylian Mbappe. I w 25. minucie bliski gola był Argentyńczyk, ale jego trzy sytuacyjne uderzenia zablokowali kolejno Alphonso Davies, Matthijs de Ligt oraz Yann Sommer.

Tuż przed przerwą, gdy fatalny błąd popełnił Sommer, wydawało się, że już nic nie uratuje Bayernu. Szwajcarski golkiper stracił bowiem piłkę we własnym polu karnym, z kilkunastu metrów strzelał Vitinha, ale świetną interwencją na linii bramkowej popisał się de Ligt.

Źródło: Getty Images Matthijs de Ligt uratował Bayern przed utratą gola

Bayern dopiął swego

Druga połowa mogła rozpocząć się w wymarzony sposób dla gospodarzy. Po centrze Daviesa futbolówkę najpierw strącił Eric Maxim Choupo-Moting, następnie Thomas Mueller, po czym piłka zatrzepotała w siatce Gianluigiego Donnarummy. Radość Bawarczyków nie trwała jednak długo, bo Niemiec był na minimalnym spalonym.

W 61. minucie wątpliwości być już nie mogło, kiedy prostą stratę nieopodal własnej bramki zanotował Marco Verratti. Przechwyt w tej sytuacji zaliczył Leon Goretzka, który podał do Choupo-Motinga, a Kameruńczyk dopełnił formalności uderzeniem z bliskiej odległości.

Źródło: Getty Images Eric Maxim Choupo-Moting strzelający gola na 1:0

Chwilę później powinien być remis, kiedy paryżanie wykonywali rzut rożny. Najwyżej w górę wyszedł były gracz Realu Madryt Sergio Ramos, ale fantastycznym refleksem na linii bramkowej popisał się Sommer.

Później obie ekipy szukały swoich okazji, ale za każdym razem brakowało niewiele, by doprowadzić do wyrównania lub podwyższyć prowadzenie. Bayern umiejętnie regulował tempo spotkania i do końca nie dał się już zaskoczyć. A w 90. minucie na 2:0 rezultat ustalił jeszcze Serge Gnabry, który wykorzystał kontrę i świetne zagranie Joao Cancelo z głębi pola.

Źródło: Getty Images Bayern wyeliminował PSG

Taki wynik sprawił, że monachijczycy zagrają w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Bayern Monachium - PSG 2:0 (0:0)

Bramki: Choupo-Moting (61.), Gnabry (90.).

Wyniki i program rewanżowych meczów 1/8 finału Ligi Mistrzów

(wszystkie spotkania o 21.00):

wtorek, 7 marca

Benfica Lizbona - FC Brugge 5:1 (pierwszy mecz - 2:0), awans - Benfica Lizbona

Chelsea Londyn - Borussia Dortmund 2:0 (0:1), awans - Chelsea Londyn

środa, 8 marca

Tottenham Hotspur - AC Milan 0:0 (0:1), awans - AC Milan

Bayern Monachium - Paris Saint-Germain 2:0 (1:0), awans - Bayern Monachium

wtorek, 14 marca

Manchester City - RB Lipsk (1:1)

FC Porto - Inter Mediolan (0:1)

środa, 15 marca

Real Madryt - Liverpool (5:2)

Napoli - Eintracht Frankfurt (2:0)

Program kolejnych rund:

Losowanie par 1/4 i 1/2 finału: 17 marca (godz. 12.00)

Ćwierćfinały: 11-12 i 18-19 kwietnia

Półfinały: 9-10 i 16-17 maja

Finał: 10 czerwca, Stambuł