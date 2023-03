PSG znów wyrzucone, niejasna odpowiedź Mbappe na temat przyszłości

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ BAYERN MONACHIUM - PSG W EUROSPORT.PL >>>

"Ukarane PSG". Została "wielka pustka" Paris... czytaj dalej » W środowy wieczór w Monachium ekipa PSG przegrała 0:2. W Paryżu też przeżyła rozczarowanie, ulegając Bayernowi 0:1. W dwumeczu Bawarczycy wygrali 3:0.

Mistrzowie Francji zostali wyrzuceni z Ligi Mistrzów przed ćwierćfinałem, choć ambicje, jak co sezon, sięgały trofeum. Na nic zdają się inwestycje katarskiego właściciela (od 2011 roku ponad 1,5 mln euro!), na nic też obecność w zespole Lionela Messiego, Neymara (jest kontuzjowany, nie zagrał w Monachium) czy Mbappe.

Kylian Mbappe o meczach z Bayernem i przyszłości

- Jesteśmy rozczarowani, ale tak to już jest. Musimy spróbować zadać sobie nawzajem pytania i ruszyć dalej - skomentował Mbappe.

- Czego nam zabrakło? Niewiele, gdy spojrzysz na formę obu drużyn. Bayern ma świetny skład, zespół stworzony do wygrania Ligi Mistrzów. Powiedziałem na początku sezonu podczas konferencji prasowej, że damy z siebie wszystko w tych rozgrywkach. To jest nasze maksimum… Taka jest prawda. Zadajmy sobie pytania, przemyślmy to i wróćmy do codzienności ligowej - dodał.

W rozmowie z dziennikarzami padło również pytanie, jak porażki z Bayernem mogą wpłynąć na przyszłość Mbappe w PSG. Jego umowa obowiązuje do czerwca 2025 roku.

- Nie, nie, jestem spokojny. Moim celem jest zdobycie mistrzostwa Francji, a później zobaczymy - odpowiedział tajemniczo Francuz.

PSG w Lidze Mistrzów (ostatnie 10 sezonów) SEZON RYWAL OSIĄGNIĘTA FAZA 2013/2014 Chelsea ćwierćfinał 2014/2015 Barcelona ćwierćfinał 2015/2016 Manchester City ćwierćfinał 2016/2017 Barcelona 1/8 finału 2017/2018 Real Madryt 1/8 finału 2018/2019 Manchester United 1/8 finału 2019/2020 Bayern finał 2020/2021 Manchester City półfinał 2021/2022 Real Madryt 1/8 finału 2022/2023 Bayern 1/8 finału

Bayern Monachium - PSG 2:0 (0:0)

Bramki: Choupo-Moting (61.), Gnabry (90.).

Wyniki i program rewanżowych meczów 1/8 finału Ligi Mistrzów

(wszystkie spotkania o 21.00):

wtorek, 7 marca

Benfica Lizbona - FC Brugge 5:1 (pierwszy mecz - 2:0), awans - Benfica Lizbona

Chelsea Londyn - Borussia Dortmund 2:0 (0:1), awans - Chelsea Londyn

środa, 8 marca

Tottenham Hotspur - AC Milan (0:1)

Bayern Monachium - Paris Saint-Germain 2:0 (1:0), awans - Bayern Monachium

wtorek, 14 marca

Manchester City - RB Lipsk (1:1)

FC Porto - Inter Mediolan (0:1)

środa, 15 marca

Real Madryt - Liverpool (5:2)

Napoli - Eintracht Frankfurt (2:0)

Program kolejnych rund:

Losowanie par 1/4 i 1/2 finału: 17 marca (godz. 12.00)

Ćwierćfinały: 11-12 i 18-19 kwietnia

Półfinały: 9-10 i 16-17 maja

Finał: 10 czerwca, Stambuł