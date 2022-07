Pieniądze za "Lewego" się przydały. Bayern dopiął ogromny transfer

O ustnym porozumieniu klubów poinformowały m.in. "Sky", "Kicker" oraz "Bild". Również dobrze poinformowany w kwestii transferów Fabrizio Romano dał do zrozumienia, że finalizacja transakcji jest już tylko kwestią czasu, a Bawarczycy zapłacą 70 milionów euro plus 10 milionów w bonusach.

Niespełna 23-letni de Ligt, który ma kontrakt z Juventusem do 30 czerwca 2024 roku, prawdopodobnie otrzyma umowę w Bayernie na pięć lat - do czerwca 2027 roku. Jej warunki ustalono już jakiś czas temu.



Matthijs de Ligt to FC Bayern, here we go! Verbal agreement has been reached tonight as clubs have been in contact all day - final bid accepted by Juventus for package worth more than €80m#FCBayern



De Ligt has already agreed personal terms and will sign until June 2027. pic.twitter.com/JRQRubjVPD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2022





Bawarczycy są bardzo aktywni tego lata na rynku transferowym. Wcześniej pozyskali m.in. Senegalczyka Sadio Mane z Liverpoolu czy innego Holendra Ryana Gravenbercha z Ajaksu.

Natomiast do Barcelony odejdzie najlepszy napastnik Bayernu Robert Lewandowski, który ma kosztować 50 milionów euro.

W sobotę Barcelona potwierdziła, że porozumiała się z Bayernem w sprawie transferu.

Wcześniej taką informację przekazał też mistrz Niemiec. Polski piłkarz ma podpisać kontrakt po przejściu testów medycznych i wówczas nastąpi zawarcie pisemnej umowy między klubami.