Lata lecą, Bayern dalej niepokonany. Padł rekord Realu

Po wyjazdowej wygranej w Mediolanie z Interem (2:0) i domowej z Barceloną (2:0) tym razem Bawarczycy załatwili sprawę już w pierwszych dwóch kwadransach. Po golach Leroya Sane (7. minuta), Serge'a Gnabry'ego (13.) i Sadio Mane (21.) prowadzili z Czechami 3:0. Po przerwie drugie trafienie w meczu, a czwarte w tej edycji Ligi Mistrzów dołożył Sane, a wynik ustalił Eric Maxim Choupo-Moting (59.). Bayern bawił się w najlepsze. Mecz Ligi Mistrzów rozstrzygnął w 20 minut Bayern Monachium... czytaj dalej »

- Chłopcy spisali się naprawdę dobrze. Poważnie podeszli do meczu i rozstrzygnęli go bardzo szybko. Zmierzamy w dobrym kierunku - chwalił swój zespół trener mistrzów Niemiec Julian Nagelsmann.

Pięć lat bez porażki w grupie

Był to 31. z rzędu mecz Bawarczyków w fazie grupowej, w którym nie doznali porażki. Ustanowili tym samym nowy rekord rozgrywek. Poprzedni należał do Realu Madryt, który w latach 2012-2017 zaliczył serię 30 takich spotkań.

A to nie koniec historycznych osiągnięć. Dla Bawarczyków wtorkowe starcie było dziesiątym z rzędu wygranym w fazie grupowej. Żaden zespół wcześniej nie zanotował takiej serii. Warto podkreślić, że w bieżącej edycji drużyna Nagelsmanna wciąż nie straciła nawet bramki.

31- @FCBayernEN are unbeaten in 31 group matches in the #UCL setting a new record in the competition. Bayern have also won their last 10 group matches, with no team ever winning more consecutive group games in the #UCL (incl. 2nd group stage). Invincibles. #FCBPLZpic.twitter.com/AZBaMxoOt9 — OptaFranz (@OptaFranz) October 4, 2022

Żeby przypomnieć sobie ostatnią porażkę Bayernu w grupie, trzeba cofnąć się do września 2017 roku. Wówczas lepsi okazali się piłkarze PSG, wygrywając na Parc des Princes 3:0. Ostatnia porażka na własnym stadionie w fazie grupowej miała natomiast miejsce jeszcze wcześniej, bo w 2013 roku. Wtedy z trzema punktami z Allianz Areny wyjechali piłkarze Manchesteru City.

Awans już w środę?

Jeśli za tydzień w środę Bawarczycy ograją w rewanżu Viktorię Pilzno, zapewnią sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Poprzednią edycję zakończyli na ćwierćfinale po porażce w dwumeczu z Villarrealem.

Wyniki wtorkowych meczów 3. kolejki Ligi Mistrzów:



grupa A

Ajax Amsterdam - SSC Napoli 1:6 (1:3)

Liverpool - Rangers FC 2:0 (1:0)



grupa B

FC Brugge - Atletico Madryt 2:0 (1:0)

FC Porto - Bayer Leverkusen 2:0 (0:0)



grupa C

Bayern Monachium - Viktoria Pilzno 5:0 (3:0)

Inter Mediolan - Barcelona 1:0 (1:0)



grupa D

Olympique Marsylia - Sporting Lizbona 4:1 (3:1)

Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur 0:0