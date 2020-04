Tony darów do faweli w Rio. Coutinho nie zapomniał o korzeniach

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Wzruszający list do Włochów. "Nikt nie jest Supermanem" Fabio Cannavaro... czytaj dalej » Dary od Coutinho trafiły do dwóch faweli - Barreira do Vasco, która leży w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu klubu Vasco da Gama. To właśnie w nim 27-letni zawodnik stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Drugą dzielnicą jest Favela Mangueira, gdzie dorastał.

To dopiero początek pomocy

- Dziękuję Bogu, że umożliwia mi niesienie pomocy innym. To jest dopiero początek wspaniałej kampanii. Mam nadzieję, że będę mógł nadal pomagać - skomentował Coutinho.

Pomoc najuboższym ma być wkładem piłkarza w pomoc w walce z koronawirusem, który rozprzestrzenił się na cały świat.

Na zdjęciach i filmikach opublikowanych w sieci widać, jak ludzie wracają do domów z siatkami z wizerunkiem piłkarza. Wśród produktów, jakie otrzymywali, były: ryż, fasola, makaron i kawa. W każdym pakiecie była także informacja, jak chronić się przed koronawirusem i apel, by zostawać w domu.



Coutinho doou VINTE TONELADAS de alimentos e produtos de higiene para duas comunidades do Rio de Janeiro! É CRAQUE DENTRO E FORA DE CAMPO! pic.twitter.com/JMBn7boUH8 — FOX Sports Brasil (de ) (@FoxSportsBrasil) March 31, 2020

Tylko Białoruś gra

Wszystkie europejskie ligi - poza białoruską - są obecnie zawieszone. Sport przestał praktycznie istnieć. W wielu krajach obowiązuje zakaz przemieszczenia się, a rządy namawiają obywateli do maksymalnego ograniczania kontaktów z innymi osobami.

Pandemia koronawirusa objęła cały świat, a zarażonych jest już prawie milion osób. Zmarło blisko 50 tysięcy.