Kolega podawał, Lewandowski kończył. Tak dwa razy uratował Bayern

17.08 | Najpierw strzał wślizgiem, potem z rzutu karnego - w ten sposób Robert Lewandowski zainaugurował nowy sezon Bundesligi. O ile gole z jedenastu metrów są czymś powszechnym u Polaka, to niecodziennie ogląda się w jego wykonaniu takie rajdy, jak przy pierwszym trafieniu z Herthą Berlin.

24.08 | To się nazywa start sezonu. Był dublet, jest hat-trick. Robert Lewandowski jest w wybornej formie. W sobotę strzelał w Gelsenkirchen, a jego Bayern wygrał 3:0.

Robert Lewandowski z dziesiątym w tym sezonie trafieniem w Bundeslidze. Polak trafił sobotę w meczu z Paderbornem (3:2). Zanim trafił do siatki, w pierwszej połowy zdążył zaliczyć fatalne pudło.

14.12.2019 l Dwa kapitalne podania w pole karne i dwa gole Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik Bayernu w wielkim stylu wrócił do zdobywania bramek, a jego Bayern zabawił się w Monachium z Werderem Brema, pokonując rywali aż 6:1.

19.01 | Bayern Monachium w 18. kolejce Bundesligi pokonał w Berlinie Herthę 4:0. W drugiej połowie mistrzowie Niemiec zdominowali gospodarzy, a gola z rzutu karnego strzelił Robert Lewandowski, który niespełna miesiąc temu przeszedł operację pachwiny. To jego dwudzieste trafienie w sezonie.

22.02 | To były podobne strzały, podobne gole, ale jakże ważne. Zdobywając 24. i 25. bramkę w sezonie w meczu przeciwko Paderborn, Robert Lewandowski uratował zwycięstwo Bayernu 3:2, a sam umocnił się na pozycji lidera strzelców Bundesligi.

Spotkanie 23. kolejki rozpoczęło się zgodnie z przewidywaniami - w 25. minucie prowadzenie dla gospodarzy uzyskał Serge Gnabry. Jednak minutę przed przerwą opłakane skutki przyniosła Bawarczykom "wycieczka" pod linię boczną bramkarza Manuela Neuera, który dał się wyprzedzić Dennisowi Srbenemu, a napastnik gości - mimo tyleż rozpaczliwej, co nieudolnej interwencji dwóch obrońców Bayernu ze stoickim spokojem umieścił piłkę w siatce.



Przewaga monachijczyków nie podlegała dyskusji, ale ich akcje albo były chaotyczne, albo niedokładne, albo trafiały na świetnie dysponowanego Leopolda Zingerle w bramce beniaminka.

Bayern grał do końca

W 70. minucie strata piłki przez gości przy wyprowadzaniu akcji skończyła szarżą Gnabry'ego, który spod linii końcowej wycofał do Lewandowskiego, a ten pewnym uderzeniem zapewnił liderowi prowadzenie 2:1.



Pięć minut później jedna z kontr gości przyniosła im drugą bramkę. Strzał Dennisa Jastrzembskiego Neuer jeszcze obronił, ale Sven Michel nie miał problemów z dobitką do pustej bramki. 2:2.



W ostatnim kwadransie ataki ekipy trenera Hansiego Flicka przybrały na sile. Efekt dała jednak dopiero akcja z 88. minuty, kiedy Gnabry zagrał wzdłuż bramki, a nadbiegający polski napastnik z bliska wpakował piłkę do siatki, dając zwycięstwo Bayernowi 3:2.

To 25. w sezonie trafienie "Lewego", który pewnie zmierza po piątą koronę króla strzelców Bundesligi. Nad drugim Timo Wernerem z RB Lipsk ma pięć bramek przewagi.

Teraz Chelsea

Forma Polaka to dobra wiadomość w kontekście Ligi Mistrzów. Bayern, którego we wtorek czeka pierwsze starcie z Chelsea w 1/8 finału, w Bundeslidze powiększył dorobek do 49 punktów i obecnie o cztery wyprzedza RB Lipsk oraz o siedem Borussie z Dortmundu i Moenchangladbach, przy czym ta druga ma jedno spotkanie zaległe.



Wynik meczu 23. kolejki:



piątek

Bayern Monachium - Paderborn 3:2

Serge Gnabry 25, Robert Lewandowski 70, 88 - Dennis Srbeny 44, Sven Michel 75