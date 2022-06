Media: Bayern odrzucił drugą ofertę za Lewandowskiego

Lewandowski naciska władze Bayernu na transfer do Barcelony

Robert Lewandowski zabrał głos w sprawie końca swojej przygody z Bayernem Monachium. Transfer będzie najlepszym rozwiązaniem dla obu stron - powiedział na konferencji kapitan reprezentacji Polski. Jego słowa rezonują w całym piłkarskim świecie. Teoretycznie - jego kontrakt z mistrzem Niemiec jest ważny jeszcze przez rok. Jednak trudno w praktyce sobie wyobrazić współpracę, której nie widzi on sam.

To drugi cios dla wicemistrzów Hiszpanii w krótkim czasie. Jeszcze kilka tygodni temu klub z Camp Nou proponował za kapitana Biało-Czerwonych 30 mln euro (za: sport.es), co nie spotkało się wówczas z entuzjazmem władz Bayernu. Bayern osiągnął porozumienie z gwiazdą. Wielki transfer coraz bliżej Sadio Mane... czytaj dalej »

Bayern odrzucił drugą ofertę za Lewandowskiego

Barcelona nie zamierza się jednak poddawać w sprawie Lewandowskiego i w połowie czerwca wystosowała nową ofertę. Zadeklarowała kwotę 32 mln, powiększoną o pięć kolejnych milionów euro w bonusach. Jednak zdaniem katalońskiego dziennika "Sport" ta propozycja również została odrzucona przez Bawarczyków.

Impas między klubami może okazać się trudny do przełamania. Niemieckie media wskazują, że monachijczycy forsują kwotę 40 mln euro. Bayernowi w tym momencie zależy jednak na jak najszybszym rozwiązaniu sytuacji. Ma to związek z chęcią pozyskania Sadio Mane z Liverpoolu, co umożliwiłyby pieniądze otrzymane za transfer Lewandowskiego.

Barcelona uspokaja Lewandowskiego

Na tym etapie negocjacji kwota proponowana przez Niemców jest jednak dla wicemistrza Hiszpanii nieosiągalna. Barcelona zdaje sobie sprawę z klasy piłkarza, jednak nie zamierza wydawać na niego więcej ze względu na wiek oraz długość kontraktu "Lewego" w Bayernie.

Co warte podkreślenia, jak zauważają katalońskie media, Hiszpanie mieli złożyć Polakowi jasną deklarację. Władze Blaugrany miały zapewnić zawodnika oraz jego otoczenie, że "nie zawiodą" i uporają się z sytuacją finansową, aby ten mógł ostatecznie trafić na Camp Nou.

Z Bayernem, w którym występuje od 2014 roku, Lewandowski wywalczył osiem tytułów mistrza Niemiec, a do tego dwa dołożył w barwach Borussii Dortmund. Łącznie siedmiokrotnie był królem strzelców Bundesligi, w której zdobył 312 bramek w 384 występach. W 2020 roku z zespołem z Monachium triumfował w Lidze Mistrzów.