Niemcy rozczarowani po odpadnięciu Bayernu. "Gorycz i głupota"

Gol Lewandowskiego i smutek całego Bayernu. Sensacyjne odpadnięcie z Ligi Mistrzów Spora... czytaj dalej » W poprzednim tygodniu Żółta Łódź Podwodna zwyciężyła 1:0, a we wtorkowym rewanżu był remis 1:1. Prowadzenie monachijczykom dał kapitan reprezentacji Polski Lewandowski (52.), a wyrównał Nigeryjczyk Samuel Chukwueze (88.).

Kontra szczęścia

Jak zauważono w serwisie "Kickera", klub z Monachium ma szansę już tylko na jedno trofeum - 10. z rzędu mistrzostwo Niemiec.

"Kontra szczęścia: Samu Chukwueze wystrzeliwuje Bayern z Ligi Mistrzów" - taki nagłówek zamieszczono na stronie internetowej.

"Po golu Lewandowskiego wyglądało na to, że monachijczycy są na dobrej drodze, dopóki wszystkiego nie zmienił jeden kontratak. Villarreal sprawiał wrażenie, że ostatkiem sił próbuje dociągnąć do dogrywki, ale zdołał jeszcze sięgnąć do rezerw. Samu Chukwueze ustalił wynik i wyrzucił Bayern z Champions League" - napisano.

Rozczarowania nie ukrywał trener gospodarzy Julian Nagelsmann.

- Nie ma nas już w Pucharze Niemiec, nie ma nas w Lidze Mistrzów. To niegodne Bayernu. Półfinał był naszym celem minimum i nie udało nam się go osiągnąć. To jedna z trzech najgorszych porażek w mojej karierze - skomentował.

Źródło: Bild, Kicker, Getty Images Bayern odpadł, Lewandowski był załamany

Bayern przybity. "To strasznie przykre" Bayern odpadł z... czytaj dalej »

Jeden celny strzał

Na stronie dziennika "Bild" podkreślono, że przez niemal cały mecz Bayern miał wszystko pod kontrolą. Tekst opatrzono tytułem. "Frustracja w Bawarii".

"24:4 w strzałach na bramkę, 90 minut dominacji (64 procent czasu przy piłce). Golkiper Manuel Neuer miał do obrony tylko jeden celny strzał - i był gol" - podsumowano.

"Bayern wypada z LM jako wielki faworyt przeciwko rzekomo najlżejszemu przeciwnikowi. To był tylko Villarreal, a nie Real, prawda? Gorzkie, bo zespół z Monachium powinien rozstrzygnąć mecz dużo wcześniej. Gorycz i głupota" - dodano.

Słaby Lewandowski

W portalu sport1.de oceniono, że mimo zdobytej bramki słabo w tym spotkaniu zaprezentował się Lewandowski.

Źródło: Getty Images Lewandowski cieszy się z gola dla Bayernu

"Po Lewandowskim (...) nie było śladu. Z drugiej strony Polak miał szczęście, że przed przerwą nie dostał czerwonej kartki za dwie żółte, bo dwa razy zbyt ostro zaatakował obrońcę Villarreal Raula Albiola. (...) Lewandowski trafił do siatki w swojej pierwszej wartej odnotowania akcji" - relacjonowano.

Villarreal zagra w półfinale z lepszym z pary Liverpool - Benfica Lizbona. W Portugalii The Reds zwyciężyli 3:1 i będą bronić tej przewagi w środę na Anfield.

Bayern - Villarreal 1:1 (0:0)

Bramka: Lewandowski (52) - Chukwueze (88).

Wyniki i program rewanżowych meczów ćwierćfinałowych piłkarskiej Ligi Mistrzów:



wtorek, 12 kwietnia

Bayern Monachium - *Villarreal 1:1 (0:0); pierwszy mecz - 0:1

*Real Madryt - Chelsea Londyn 2:3 po dogrywce (1:3, 0:1); 3:1



środa, 13 kwietnia

Liverpool - Benfica Lizbona (godz. 21.00; pierwszy mecz - 3:1)

Atletico Madryt - Manchester City (21.00; 0:1)



* - awans



półfinały

Manchester City/Atletico Madryt - Real Madryt

Benfica Lizbona/Liverpool - Villarreal



finał - 28 maja w Saint-Denis