Brak Lewandowskiego coraz bardziej odczuwalny w Monachium. "Bayern teraz sobie to uświadamia"

To była najcięższa decyzja w życiu - przyznał Robert Lewandowski, ale na słynny barceloński stadion wkroczył lekkim krokiem. Na plecach ma numer 9.

Bayern zanotował komplet zwycięstw w pierwszych trzech spotkaniach w Bundeslidze, z imponującym bilansem bramkowym 15-1. Potem przyszły jednak mecze z Borussią Moenchengladbach i Unionem Berlin, w których obrońcy tytułu nie zagrali już tak widowiskowo. W obu potyczkach zremisowali 1:1 i obecnie plasują się dopiero na trzecim miejscu w tabeli, tracąc punkt do Freiburga oraz Borussii Dortmund. Lewandowski rozwiał wszelkie wątpliwości. "Cztery mecze wystarczyły" Robert... czytaj dalej »

Lewandowski idealnie pasował do zespołu

Rozczarowujące wyniki sprawiły, że w niemieckich mediach ponownie odżyła dyskusja o Lewandowskim. Po ostatnim spotkaniu z Unionem do kwestii tej odniósł się m.in. były trener Bayernu Felix Magath, który prowadził monachijczyków jeszcze przed erą polskiego snajpera, w latach 2004–2007. Doświadczony szkoleniowiec uważa, że w klubie zdecydowanie za późno zaczęto myśleć o znalezieniu klasowego następcy dla wielokrotnego króla strzelców Bundesligi.

- Gdybym był trenerem Bayernu trzy lata temu, to już wtedy próbowałbym rozwiązać ten problem. Niełatwo jest zastąpić napastnika, który gwarantuje tyle goli - stwierdził Magath w rozmowie z "Bildem".

Lewandowski jeszcze przed zakończeniem ubiegłego sezonu sygnalizował, że nie jest zadowolony z przedłużającego się oczekiwania na propozycję nowego kontraktu. W końcu otwarcie poprosił o transfer i dopiął swego, przechodząc za blisko 50 mln euro do Barcelony.

- Problem przeciągnął się do tego sezonu i Bayern teraz sobie to uświadamia - podkreślił były trener zespołu z Monachium.

Źródło: Imago Bayern zwolnił ligowe tempo

Polak zakończył swoją przygodę w Bundeslidze z niesamowitym dorobkiem 312 goli. W ofensywie Bayernu miał go zastąpić m.in. Sadio Mane pozyskany z Liverpoolu. Senegalczyk notuje dobre statystyki w nowych barwach. W siedmiu występach we wszystkich rozgrywkach zdobył pięć bramek, ale to zawodnik o innym profilu niż była gwiazda Bawarczyków.

- W systemie, który sprawdzał się z Lewandowskim, trudno o znalezienie następcy. Robert idealnie przystosował się do tego zespołu, a Mane wciąż musi się z nim zintegrować - zwrócił uwagę Magath.

Jego zdaniem Bayern mimo wszystko obroni tytuł w Bundeslidze, ale może mieć problemy w Lidze Mistrzów. W fazie grupowej niemiecki zespół czekają spotkania z Barceloną, w której doskonały start notuje Lewandowski (5 goli w 4 ligowych meczach). Pozostałymi rywalami są Inter Mediolan i Viktoria Pilzno.