"Ribery miał prawo się bronić, ale przesadził i dostanie wysoką karę"

Aktualnie Bayern przebywa na zgrupowaniu w Dausze. Korzystając z okazji Ribery trzy dni temu wybrał się do Dubaju, gdzie odwiedził restaurację należącą do jego przyjaciela Nusreta Gokce. Zawodnik pochwalił się w mediach społecznościowych daniem, które zostało dla niego przygotowane – stekiem pokrytym cienką warstwą złota. Dziennikarze stwierdzili, że piłkarz mógł zapłacić nawet 1000-1200 euro, co od razu spotkało się z bardzo nieprzychylnymi komentarzami ze strony fanów i przedstawicieli mediów.

Ribery nie wytrzymał i odpowiedział na Twitterze. "Zacznijmy od zazdrosnych hejterów, którzy urodzili się tylko dlatego, że prezerwatywa była dziurawa. P******e wasze matki, babcie, a nawet wasze drzewo genealogiczne. Nie jestem wam nic winien" – to tylko fragment wpisu zamieszczonego przez Francuza.

Niemieckie media skrytykowały zawodnika, a dziennik "Bild" nawoływał najważniejsze osoby w Bayernie, by nie tylko ukarały Ribery’ego finansowo, ale również zawiesiły go.

Przesadził i zapłaci

Najpierw głos zabrał rzecznik prasowy Bayernu. Powiedział, że "klub nie popiera słów użytych we wpisach", które były skierowane m.in. do francuskich dziennikarzy, ale jednocześnie dodał, że to "prywatna sprawa" Ribery’ego. Francuz został zaproszony do restauracji przez swojego przyjaciela i wbrew temu co sugerowano, nie płacił za danie.

O komentarz dotyczący całej afery poproszony został również dyrektor sportowy Bawarczyków. Hasan Salihamidzić wyznał, że piłkarz nie uniknie konsekwencji.

- Franck został ostro zaatakowany, obrzucono go obelgami i znieważono. Dostało się nie tylko jemu, ale również jego żonie i rodzinie. Nie oszczędzono nawet jego matki, która ostatnio miała operację. Bronił się i miał do tego pełne prawo – powiedział Bośniak dziennikowi "Bild"

- Niestety, w pewnym momencie kompletnie go poniosło. Użył słów, których nie akceptujemy w Bayernie. Później długo z nim rozmawiałem i wytłumaczyłem, że dostanie bardzo wysoką karę. Zaakceptował ją – podkreślił.

W obecnym sezonie 35-letni Ribery rozegrał 22 mecze, w których strzelił 5 goli. Jego kontrakt z Bayernem wygasa w czerwcu tego roku.