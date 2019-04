Kontuzja młodego talentu jak wyrok. Wielki transfer Bayernu pod znakiem zapytania

Jak wyliczył brytyjski specjalista od kontuzji Ben Dinnery, piłkarze są gotowi do gry po zerwaniu ścięgna Achillesa średnio po 219 dniach. Jeśli jego przypuszczenia się potwierdzą, oznacza to, że zawodnik wróci najwcześniej pod koniec listopada, ale straci przygotowania do sezonu i tak naprawdę będzie przydatny dopiero w drugiej połowie rozgrywek.

W tej sytuacji pojawia się pytanie, czy jest sens płacić za kontuzjowanego zawodnika, którego kontrakt i tak wygasa w czerwcu 2020 roku?



Average RTP Ruptured Achilles - 219 days



Yarmolenko - 184*



Bravo - 245*



Koscielny 207 days



Leroy Fer 189 days



Nathan Dyer - 222 days



(*current.... and counting)



If confirmed, Hudson-Odoi will miss the start of 2019/20.#CFCpic.twitter.com/tS3mjnwPvN — Ben Dinnery (@BenDinnery) April 22, 2019

Jednego już kupili

"Z drugiej strony Bayern udowodnił już, że jest w stanie wydać grube pieniądze na piłkarza, w którego wierzy, nawet kiedy ten jest kontuzjowany. Tak było w przypadku Lucasa Hernandeza, który dołączył do klubu za rekordową kwotę pomimo faktu, że przeszedł operację kolana i nadal nie jest pewne, czy będzie gotowy do gry od początku sezonu" – czytamy w serwisie Sport1.de. Za obrońcę Atletico Madryt Bawarczycy zapłacili aż 80 milionów euro.

Dyrektor sportowy Bayernu nie ukrywa, że Hudson-Odoi idealnie pasowałby do zespołu prowadzonego przez Niko Kovaca. – Ma odpowiednie umiejętności, jest szybki, dobrze drybluje, jest trudny do zatrzymania i ma ciąg na bramkę – mówił jakiś czas temu Bośniak.

Problem w tym, że Chelsea nie puści piłkarza za mniej niż 40 milionów euro. Przynajmniej takich pieniędzy londyński klub domagał się od Bayernu w zimowym oknie transferowym i ostatecznie zdołał zatrzymać 18-letniego skrzydłowego.

Źródło: Getty Images Hudson-Odoi doznał kontuzji w meczu z Burnley

Transferowy zakaz

Bawarczycy mają jeszcze jeden kłopot – FIFA nałożyła na Chelsea zakaz transferowy za nieprawidłowości przy pozyskiwaniu niepełnoletnich piłkarzy. Tym samym The Blues nie będą mogli kupić żadnego zawodnika w letnim i zimowym oknie transferowym. Na szczęście dla Bayernu klub ze Stamford Bridge wcześnie zaklepał transfer skrzydłowego Borussii Dortmund Christiana Pulisicia, co może ułatwić ewentualne negocjacje.

Poważna kontuzja piłkarza Chelsea. "Jak można było mu pozwolić chodzić?" Callum... czytaj dalej » "Ponadto Chelsea ma armię piłkarzy na wypożyczeniu. Aż 41 zawodników jest rozsianych po całym świecie i każdy z nich może wrócić do Londynu, jeśli taka będzie wola klubu. Wśród nich są m.in. obrońca Kurt Zouma, napastnik Michy Batshuayi czy młode talenty, jak Kenedy i Ola Aina" – zauważa Sport1.

Jeśli będzie chciał, to odejdzie

Jednak najwięcej zależy od samego zawodnika. Jeśli Bayern nie zdecyduje się na transfer, a piłkarz nie przedłuży kontraktu z Chelsea, to latem przyszłego roku będzie mógł zmienić pracodawcę za darmo. Niewykluczone, że właśnie takie rozwiązanie jest najbardziej realne, a latem Bawarczycy skoncentrują się na kupnie innego skrzydłowego.

Najwięcej mówi się o Nicolasie Pepe z Lille, ale pod uwagę brany jest również Timo Werner z RB Lipsk. Co ciekawe, jego umowa także wygasa w czerwcu przyszłego roku i jeśli Bayern będzie cierpliwy, to będzie mógł wziąć go za darmo. Zawodnik publicznie wyraził chęć gry na Allianz Arena, ale nadal nie podjął ostatecznej decyzji dotyczącej przyszłości. Pewne jest tylko to, że nie przedłuży umowy. Hudson-Odoi również nie ma ochoty na kontynuowanie kariery w swoim obecnym klubie.