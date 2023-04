W Bayernie zaczynają tęsknić za Lewandowskim

Bayern odpadł w ćwierćfinałowej rywalizacji z Manchesterem City zasłużenie. Monachijczyków pogrążyły błędy w obronie, ale też brak skuteczności. Zarówno w pierwszym (0:3 na wyjeździe), jak i drugim (1:1) meczu zmarnowali wiele dogodnych sytuacji.

To nie kaliber Lewandowskiego

Trener wyrzucony na trybuny, Bayern jest wściekły Piłkarze Bayernu... czytaj dalej » To sprawia, że wrócił temat rasowego i przede wszystkim klasowego napastnika, którego w Monachium po odejściu latem Lewandowskiego nie ma. Bayern zdaje sobie sprawę z tego, że Eric Maxim Choupo-Moting, będący w przeszłości tylko zmiennikiem Polaka, to jednak nie taki sam poziom, co "Lewy".

- To nie jest łatwa do obsadzenia pozycja. Trudno znaleźć kogoś takiego jak Lewandowski. To też kwestia ceny. Jakie wiele jest w Europie dziewiątek grających na jego poziomie? Niewiele, a jeśli są, to ich cena jest zawrotna - przyznał po środowym meczu Oliver Kahn.

- Robiliśmy wszystko, żeby znaleźć kogoś na tę pozycję. Próbowaliśmy nawet z dziewiątką, którą widzieliśmy dzisiaj na boisku. Niestety, nie było jej w naszym zespole - dodał Kahn, mając na myśli oczywiście zakończone fiaskiem negocjacje z Erlingiem Haalandem.

Źródło: Getty Images Haaland błyszczy w premierowym sezonie Premier League

Pieniądze się znajdą

To, że pozyskanie klasowego napastnika będzie transferowym priorytetem Bawarczyków, potwierdził po środowym spotkaniu prezydent klubu Herbert Hainer. Jak dodał, na takiego zawodnika Bayern może przeznaczyć sporą kwotę. Nie jest to jednak kwestia "kupienia kogokolwiek".

W kręgu zainteresowań Bayernu od dłuższego czasu znajduje się Harry Kane z Tottenhamu, ostatnio w kontekście transferu do Monachium przewija się także nazwisko Victora Osimhena z Napoli. Obydwaj mają jednak jeszcze kontrakty ważne przez przynajmniej rok, kosztują więc niemało.

Hainer jest zdeterminowany. - Naszym celem jest ponowne znalezienie się na europejskim szczycie - mówił w środę.