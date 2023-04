Pierwsza taka wpadka Haalanda. Koniec imponującej serii w City

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ BAYERN - MANCHESTER CITY W EUROSPORT.PL

Anulowana czerwona kartka. Obrońcę Bayernu uratowały centymetry Dayot Upamecano... czytaj dalej » W środowy wieczór Manchester City był w komfortowej sytuacji. Przed tygodniem wygrał u siebie 3:0, w Monachium bronił solidnej zaliczki.

W 38. minucie przewaga mistrzów Anglii w walce o półfinał LM mogła być bardziej okazała, ale rzut karny (po zagraniu ręką obrońcy Bayernu Dayota Upamecano) zmarnował Haaland. Norweg uderzył zbyt mocno, piłka poleciała nad bramką interweniującego Yanna Sommera.

Haaland odkupił winy

Poprzedni raz, gdy Haaland nie trafił z jedenastu metrów, miał miejsce 21 kwietnia 2021 roku (w spotkaniu Bundesligi z Unionem Berlin, Norweg był wtedy zawodnikiem Borussii Dortmund).

Do meczu w Monachium napastnik mógł pochwalić się serią 18 wykorzystanych rzutów karnych (w tym siedem dla City). W środę pierwszy raz nie wykorzystał jedenastki w barwach angielskiego zespołu. Pomylił się zresztą dopiero po raz trzeci w karierze (wcześniej w ekipie BVB).

Haaland odkupił swoje winy po przerwie. W 57. minucie wykorzystał katastrofalny błąd Upamecano i pokonał Sommera. Z 12 golami pewnie przewodzi w klasyfikacji strzelców LM.

Ostatecznie Manchester City zremisował 1:1 i zameldował się w półfinale. W nim zmierzy się z Realem Madryt.



Erling Haaland had taken 18-straight penalties without missing...



He's missed his first in two years pic.twitter.com/UIF7GXtAff — B/R Football (@brfootball) April 19, 2023

Źródło: Getty Images Erling Haaland strzelił za mocno

Wyniki rewanżowych meczów 1/4 finału Ligi Mistrzów (* - oznacza awans):



wtorek

Chelsea - Real Madryt* 0:2 (0:0); (pierwszy mecz - 0:2)

Napoli - AC Milan* 1:1 (0:1); (0:1)



środa

Inter Mediolan* - Benfica 3:3 (1:1); (2:0)

Bayern Monachium - Manchester City* 1:1 (0:0); (0:3)



półfinały (9-10 i 16-17 maja):



AC Milan - Inter Mediolan

Real Madryt - Manchester City

finał: 10 czerwca, Stambuł