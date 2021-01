Lewandowski wraca do gry po wyjątkowo krótkiej przerwie

Nowy rok, "stary" Lewandowski. "Pierwszy trening" Jak najlepiej... czytaj dalej » W sezonie 2019/2020 Bayern wznowił rywalizację w Bundeslidze dopiero 19 stycznia, a więc po prawie miesięcznej pauzie. Wtedy w Berlinie pokonał Herthę 4:0, a bramkę z rzutu karnego w 73. minucie zdobył Lewandowski.

Pandemia COVID-19 sprawiła, że zmagania w nowym cyklu zaczęły się później i na dłuższe przerwy po prostu nie ma czasu. Zwłaszcza, że na czerwiec zaplanowano mistrzostwa Europy. Pauza świąteczna wyniosła tym razem zaledwie 15 dni.

Jeszcze 18 grudnia monachijczycy na wyjeździe pokonali Bayer Leverkusen 2:1 - oba gole strzelił dla nich Lewandowski.

Przeciwnik w słabej formie

W niedzielę Polaka czeka powrót do rywalizacji w Bundeslidze. Wydaje się, że przeciwnik jak na pierwszy mecz w nowym roku jest idealny i jeszcze łatwiejszy niż przed prawie 12 miesiącami w Berlinie. Monachijczycy u siebie podejmą walczące o utrzymanie Mainz. Gracze z Moguncji w tym sezonie wygrali tylko jedno z 13 ligowych spotkań.

Bayern i "Lewy" na ten rok mają jasne cele - obrona tytułu w Bundeslidze, Pucharze Niemiec oraz ponowne zwycięstwa w Lidze Mistrzów oraz klubowych mistrzostwach świata.

Polak bardzo zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców Bundesligi. Po 13 kolejkach ma na koncie 17 strzelonych goli i ponownie myśli o wyrównaniu rekordu Gerda Muellera z sezonu 1971/72. Wtedy niemiecki napastnik zdobył 40 bramek w lidze.

Gdyby Lewandowski utrzymał obecnie prezentowaną skuteczność do końca rozgrywek, to jest w stanie nawet pobić osiągnięcie Muellera.

Nowy trener ekipy z Moguncji

Na razie jednak wspomniane spotkanie z Mainz, które niedawno pożegnało się z trenerem. Jana-Moritza Lichte zastąpił tymczasowo dotychczasowy asystent Jan Siewart.

- Trudno przewidzieć, jak zagrają. Analizowaliśmy ich zachowania na boisku, ale nie wiemy dokładnie, co wymyśli Siewart, którego znam ze wspólnej pracy w Niemieckim Związku Piłki Nożnej. Wydaje mi się, że oni nie mają nic do stracenia i tak właśnie się zaprezentują. Jesteśmy na to gotowi. Ważne, jak rozpoczniemy mecz. Oczywiście mamy do nich szacunek, ale wiele w tym spotkaniu zależy od nas - powiedział szkoleniowiec Bayernu Hansi Flick.

Kilka dni temu Lewandowski był w Dubaju, gdzie na gali "Globe Soccer Awards" otrzymał nagrodę dla najlepszego piłkarza świata 2020 roku. Flick został wyróżniony tytułem trenera roku, ale do Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie pojechał.

Początek meczu 14. kolejki Bundesligi Bayern - Mainz w niedzielę o godzinie 18.