Prezydent Bayernu ujawnia. Trzy tygodnie na znalezienie trenera

"Bild" ujawnia ostatnią przemowę Kovaca. "Nie słuchacie" Niemieckie media... czytaj dalej » - Władze Bayernu spokojnie zastanowią się nad tym problemem. Myślę, że za trzy tygodnie, do meczu wyjazdowego z Duesseldorfem, będziemy wiedzieć, jak kwestia trenera zostanie uregulowana - oświadczył Hoeness. On ze stanowiska - co zapowiadał od dawna - ustąpi 15 listopada.

Spotkanie z Fortuną Duesseldorf zaplanowane jest na 23 listopada, po przerwie na mecze reprezentacji.

48-letni Kovac został zwolniony w niedzielę. Chorwat pracował w Bayernie od lata 2018 roku.

Bayern rozbity

Dzień wcześniej Bawarczycy przegrali we Frankfurcie z Eintrachtem 1:5, a honorowego gola zdobył Robert Lewandowski. Była to ich najwyższa porażka w niemieckiej ekstraklasie od kwietnia 2009 roku, gdy ulegli Wolfsburgowi również 1:5.

W środę Bayern rozegra u siebie mecz Ligi Mistrzów z Olympiakosem Pireus, a 9 listopada zmierzy się w Monachium w ligowym hicie z Borussią Dortmund.