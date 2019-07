Matthaus zaatakował Neuera. "Zachowanie nie do zaakceptowania"

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Agent Neuera atakuje szefów Bayernu za transferową nieudolność. "Brak perspektyw" Latem w życie... czytaj dalej » Kilka dni temu agent 33-letniego bramkarza skrytykował szefostwo Bayernu za politykę transferową. Monachijczycy przechodzą co prawda sporą metamorfozę przed nowym sezonem, ale zdaniem przedstawiciela Neuera są to działania niewystarczające.

- Manuela nakręcają sukcesy. A w moim odczuciu dystans, jaki dzieli Bayern od czterech czołowych klubów z angielskiej Premier League jest alarmujący. Natomiast kadra pierwszego zespołu nie została odpowiednio wzmocniona, by rywalizować z najlepszymi, co przekłada się na brak perspektyw, by spełnić cele Manuela - Thomas Kroth apelował w rozmowie z "Sueddeutsche Zeitung".

Drzwi są otwarte

Na te słowa w dzienniku "Bild" zareagował były legendarny piłkarz Bayernu Lothar Matthaus. - Jego zachowanie jest nie do zaakceptowania - stwierdził były piłkarz, który barwy bawarskiego klubu reprezentował dwukrotnie w latach 1984-1988 oraz 1992-2000.

Lewandowski blisko nowego kontraktu. "Wszystko jest na dobrej drodze" Wszystkie znaki... czytaj dalej » - Jako kapitan Bayernu powinien rozmawiać z klubem, jeśli ma problem z obecną sytuacją. Drzwi do gabinetów dyrektorów są zawsze otwarte - podkreślił.

Z podobną krytyką spotkał się swego czasu Lewandowski, który także zwracał uwagę na to, że monachijczycy tracą dystans do najlepszych, bo niechętnie wydają tak dużo na sprowadzanie nowych graczy jak najpoważniejsi europejscy konkurenci. Na krajowym polityka ta w zupełności wystarcza, ale w Lidze Mistrzów Bayern czeka na triumf od 2013 roku.

Przed nowym sezonem z klubu odeszli weterani jak Franck Ribery czy Arjen Robben, ale też podstawowy do tej pory środkowy obrońca Mats Hummels. Klub sprowadził natomiast Lucasa Hernandeza i Benjamina Pavarda do bloku obronnego.

Neuer trafił do Bayernu w 2011 roku z Schalke. Jego obecna umowa z monachijczykami obowiązuje do 2021 roku. Doświadczony bramkarz wywalczył z Bayernem siedem tytułów mistrza Niemiec, cztery krajowe puchary oraz wygrał Ligę Mistrzów.