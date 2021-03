Lewandowski doceniony i chwalony. "To jakieś szaleństwo"

Rozstrzygnięcie tego dwumeczu de facto znane było już na półmetku, gdy na Stadio Olimpico Bayern wygrał komfortowo 4:1. Awansu do najlepszej ósemki Champions League mistrzów Niemiec pozbawiłaby tylko katastrofa.

By do niej nie doszło, zadbał o to w pierwszej połowie rewanżu Lewandowski, wykorzystując rzut karny. W tym elemencie w Lidze Mistrzów ma 100-procentową skuteczność. Miał 13 karnych i 13 wykorzystał. To już jego 73. gol w elitarnych rozgrywkach.

W "Bildzie" Lewandowski został oceniony na 2 w skali 1-5 (gdzie 1 to klasa światowa). Nikt nie miał wyższej noty, a tak samo docenieni zostali tylko David Alaba, Leon Goretzka i Eric Maxim Choupo-Moting. Napastnik Kamerunu rozegrał tylko ostatnie 20 minut, zmieniając niezadowolonego z takiego przebiegu zdarzeń Lewandowskiego, ale zdążył w tym czasie trafić do siatki.

Po awansie do ćwierćfinału Ligi Mistrzów (ostatecznie 6:2 w dwumeczu) Choupo-Moting nie mógł się nachwalić Lewandowskiego, który w kolejnym sezonie jest jak maszyna.

- Lewandowski to wspaniały zawodnik. Bardzo się cieszę, że mogę z nim grać i trenować. To też fantastyczny kolega. Liczba jego goli to jakieś szaleństwo. Za każdym razem udowadnia swoją wartość. Mam nadzieję, że będzie tak dalej, ponieważ chcemy obronić tytuł - wystawił laurkę koledze z ataku.

O punkt niżej Lewandowski został oceniony przez "Kickera". W tym zestawieniu kapitan reprezentacji Polski dostał 3, tak jak Alexander Nuebel, Benjamin Pavard, Jerome Boateng i Joshua Kimmich. Wyżej oceniony został jedynie Alava - 2,5.

Bayern Monachium awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów już po raz 19 i ustanowił rekord rozgrywek.

Losowanie w piątek.