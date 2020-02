Guardiola chciał wystawić bramkarza w pomocy Bayernu. "Trudno było wybić mu to z głowy"

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Guardiola pracował w Monachium w latach 2013-2016. Na krajowym podwórku dominował, trzy kolejne mistrzostwa zgarniając w cuglach.

"Neuer zrewolucjonizował pozycję bramkarza"

Lewandowski pozostawiony bez opieki. Wykorzystał to z zimną krwią Do końca... czytaj dalej » Właśnie do tego okresu w wywiadzie udzielonym klubowemu magazynowi "51" wrócił Rummenigge. I nieco zszokował, bo wspomniał o jednym z szalonych, przynajmniej z pozoru, pomysłów ówczesnego trenera.



- Pamiętam, jak Pep już po zapewnieniu sobie tytułu wymyślił, żeby wystawić Manu Neuera w pomocy. Trudno było wybić mu to z głowy, a przecież mogłoby to zostać odebrane jako wielka arogancja - opowiedział dyrektor Bayernu.



Rummenigge nie chciał słyszeć o tym, że bramkarz miałby grać w pomocy, ale - jak zaznaczył - wierzy, że Neuer by sobie poradził. - To nie był taki ekscentryczny pomysł - stwierdził, dodając, że 33-letni golkiper dysponuje fantastyczną techniką. - Manu zrewolucjonizował pozycję bramkarza - dorzucił.

Bayern w ćwierćfinale Pucharu Niemiec

Neuer dołączył do Bayernu w 2011 roku. Rozegrał dotąd 366 meczów, w których zachował 260 czystych kont. Guardiola natomiast od trzech i pół roku pracuje w Manchesterze City.

Po 20 kolejkach Bundesligi Bayern jest liderem rozgrywek i zmierza po ósme z rzędu mistrzostwo.

W środę monachijczycy zameldowali się też w 1/4 finału Pucharu Niemiec. W wygranym 4:3 meczu z Hoffenheim dwa gole strzelił Robert Lewandowski.