Szok w Monachium. Gol Lewandowskiego nic nie dał Bayernowi

Monachijczycy przystąpili do spotkania siódmej kolejki opromienieni. Inaczej być nie mogło, bo ubiegłotygodniowe zwycięstwo z Paderborn (3:2) dało im awans na pozycję lidera Bundesligi, a do tego we wtorek w pył rozbili Tottenham w Lidze Mistrzów (7:2). Ostatnie wyniki i - być może przede wszystkim - forma Lewandowskiego pozwalały sądzić, że na Alianz Arenie Bayern znów się zabawi.

Bezbarwne 45 minut

Tym razem mistrzowie Niemiec długo nie przypominali samych siebie. Owszem, ataków było sporo, sporo było też strzałów, ale ciągle czegoś brakowało - albo siły, albo precyzji, albo na posterunku był Oliver Baumann.

Najpierw akcja, która mogła podciąć skrzydła, potem perfekcyjna podcinka Lewandowskiego Spektakularne... czytaj dalej » Kiedy w końcu udało się trafić do siatki, szybko okazało się, że w momencie podania Lewandowskiego do Kimmicha był spalony, a Serge Gnabry cieszył się z gola zbyt szybko. Co więcej, Bayern mógł przegrywać, gdyby więcej zimnej krwi w sytuacji sam na sam zachował Sargis Adamyan.

Lewandowski raz, Ormianin dwa

To, co Ormianinowi nie udało się w pierwszej połowie, udało się w drugiej. Piłkę na połowie Bayernu odebrał jego były piłkarz Sebastian Rudy, a po chwili Adamyan płaskim strzałem pokonał Manuela Neuera. Monachium było w szoku.

To ewidentnie nie był dzień mistrzów Niemiec, ale szanse na wyrównanie się pojawiły. Świetnym ruchem trenera Nico Kovaca okazało się wprowadzenie na murawę Thomasa Muellera. To właśnie Niemiec, 20 minut przed ostatnim gwizdkiem, świetnie dośrodkował do Lewandowskiego, ale ten z kilku metrów strzelił głową wyraźnie nad poprzeczką.

To była pomyłka z tych, do których Polak nie przyzwyczaił. Przyzwyczaił za to do tego, że nie myli się dwa razy z rzędu. I wiedział o tym Mueller, który kilkadziesiąt sekund później posłał identyczną piłkę, a Lewandowski trafił już do siatki. Seria trwa zatem nadal, a statystyki kapitana reprezentacji Polski przyprawiają o zawrót głowy - w siódmym ligowym meczu trafił po raz 11. Co ciekawe, strzelał gole w każdym ze spotkań.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski strzelił 11. gola w sezonie

Wszystko wróciło do normy, ale nie na długo.

Ostatnie słowo należało do gości. A dokładnie do Adamyana, który strzelił kolejnego gola, uderzając z linii pola karnego. Na to ani Lewandowski, ani żaden z jego kolegów nie mieli już odpowiedzi.

W Bawarii skończyło się sensacją, Bayern przegrał po raz pierwszy w sezonie. Mistrzowie Niemiec pozostają na pozycji lidera, ale mają tyle samo punktów - 14 - co Freiburg, RB Lipsk i Bayer Leverkusen.

Bayern - Hoffenheim 1:2 (0:0)

Bramki: Lewandowski (73'), Adamyan (54', 79')