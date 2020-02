Siedem goli i rollercoaster emocji w Monachium. Lewandowski strzela, Bayern ma awans

Robert Lewandowski w 36. minucie pokonał bramkarza Hoffenheim, a jego Bayern do przerwy prowadzi 3:1 w meczu 1/8 finału Pucharu Niemiec. Transmisje z DFB Pokal w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Monachijczycy mieli w środowy wieczór podwójną motywację: awans do ćwierćfinału i wyrównanie rachunków. Na początku października Hoffenheim przyjechało do Bawarii na mecz ligowy i sensacyjnie wywiozło komplet punktów. W tamtym spotkaniu Lewandowski również trafił do siatki, ale nie uchronił swojej drużyny przed porażką 1:2.

Piorunujący początek

W starciu na Allianz Arenie trener mistrzów Niemiec Hansi Flick postawił na najsilniejszy skład, z Polakiem na szpicy. I to właśnie on już w 5. minucie trafił do bramki rywali. Gol? Nic z tego. Sędzia uznał, że chwilę wcześniej podający mu Thomas Mueller znajdował się na pozycji spalonej. O centymetry, ale faktycznie był.

Kibice jeszcze nie zdążyli zapomnieć o tej sytuacji, a w 8. minucie to Hoffenheim objęło prowadzenie. Manuela Neuera pokonał Ihlas Bebou. Bramkarz Bayernu być może odbiłby piłkę, gdyby nie zmylił go kolega z obrony Jerome Boateng. I to na konto obrońcy zapisano trafienie samobójcze.

Radość przyjezdnych nie trwała długo. Gospodarze odpowiedzieli i to dwukrotnie w ciągu ośmiu minut. Przy obu golach duży udział miał Mueller. Najpierw po podaniu Alphonso Daviesa Niemiec naciskał na Benjamina Hubnera, który trafił do własnej bramki, a potem sam zamienił na gola dośrodkowanie z głębi pola Davida Alaby.

Bawarczycy ani na moment nie zamierzali ściągać nogi z gazu. Świetną okazję miał Lewandowski, ale Philipp Pentke był czujny w bramce. Czujności zabrakło mu w 36. minucie, gdy chciał wypiąstkować piłkę. W powietrzu przegrał jednak walkę z Muellerem i swoim obrońcą. Całe zamieszenie wykorzystał "Lewy", który dopełnił formalności. 3:1! To była szalona połowa.

Koncert niewykorzystanych szans

Po przerwie obraz gry nie uległ zmianie. Bawarczycy dalej atakowali z dużym impetem. W ciągu sześciu minut po jednej świetnej szansie zmarnowali kolejno: Serge Gnabry, Lewandowski i Mueller. Potem coraz śmielej zaatakowali gracze Hoffenheim. W 72. minucie Neuer musiał nawet wyjmować piłkę z siatki. Radość Wieśniaków ukrócił jednak arbiter, który uznał, że zanim Hubner oddał bardzo ładny strzał, pomagał sobie ręką przy przyjęciu piłki. Znakomite szanse mieli też Steven Zuber i Christoph Baumgartner.

Niewykorzystane sytuacje przyjezdnych zemściły się w 81. minucie. Dzieła zniszczenia dokonał Lewandowski. Polak wyskoczył najwyżej do piłki dośrodkowanej z rzutu rożnego i pięknym uderzeniem głową wpakował piłkę do siatki.

Chwilę później szkoleniowiec gospodarzy dał odpocząć swojemu najlepszemu strzelcowi. Mógł żałować, bo Munas Dabbur strzelił gola dla Hoffenheim, a po paru minutach mógł dołożyć kolejnego, ale fatalnie przestrzelił.

Izraelczyk zrehabilitował się w drugiej minucie doliczonego czasu gry, kiedy znalazł się w odpowiednim miejscu i czasie. Bayern drżał w końcówce, ale przetrwał.

Bayern zameldował się w ćwierćfinale po raz czternasty z rzędu. Rywala w tej rundzie pozna w niedzielę podczas losowania wszystkich par. Spotkania odbędą się 3 i 4 marca. O awansie znów zadecyduje jeden mecz.

WYNIK:

Bayern - Hoffenheim 4:3

Gole: Hubner 13. sam., Mueller 20., Lewandowski 36., 80 - Boateng 8. sam., Dabbur 82., 90.)



SKŁADY:

Bayern: Neuer - Pavard, Boateng (83. Odriozola), Alaba, Davies - Kimmich, Tolisso - Mueller (81. Cuisance), Coutinho, Gnabry - Lewandowski (81. Zirkzee)



Hoffenheim: Pentke - Kaderabek, Nordtveit, Larsen (71. Baumgartner), Bebou (61. Dabbur), Grillitsch (71. Ribeiro), Rudy, Zuber, Hubner, Akpoguma, Kramarić

