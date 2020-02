"Maszyna kontynuuje strzelanie", "Najlepsza dziewiątka świata". Lewandowski znowu zachwycił

Robert Lewandowski w 36. minucie pokonał bramkarza Hoffenheim, a jego Bayern do przerwy prowadzi 3:1 w meczu 1/8 finału Pucharu Niemiec. Transmisje z DFB Pokal w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

MECZE PUCHARU NIEMIEC NA ŻYWO W EUROSPORT PLAYERZE

Lewandowski pierwszy raz na listę strzelców wpisał się już w 5. minucie. Sędzia nie uznał mu jednak trafienia, bo chwilę wcześniej na minimalnym spalonym znajdował się Thomas Mueller.

Oglądaj Wideo: Eurosport Nieuznany gol Roberta Lewandowskiego

Snajper Bayernu oczywiście nie zraził się, robił swoje. W 36. i 79. minucie arbiter nie miał już nic do powiedzenia, gdy "Lewy" trafił na 3:1 i 4:1. W obu przypadkach Philippa Pentke pokonał strzałem głową. Co ciekawe, w ostatni weekend w podobny sposób strzelił gola przeciwko Mainz.

Dwa gole strzelone w środowy wieczór spowodowały, że trafieniami Lewandowski wyprzedził Ronalda Worma i awansował na siódme miejsce w klasyfikacji strzelców wszech czasów Pucharu Niemiec. Obecnie ma 36 trafień.



7th highest goalscorer in DFB-Pokal history - @lewy_official



10th highest goalscorer in DFB-Pokal history - @esmuellert_



The History Boys pic.twitter.com/4fMMAfoJEM — FC Bayern English (@FCBayernEN) February 5, 2020





Lewandowski znakomicie oceniony

35 bramek w 29 spotkaniach - bilans Polaka w tym sezonie robi wrażenie. Na hiszpańskim profilu Bayernu można przeczytać po środowym meczu: "Najlepsza dziewiątka świata nazywa się Robert Lewandowski".



goles en partidos.



El mejor del se llama Robert Lewandowski. pic.twitter.com/dKvZJXBJkG — FC Bayern München Español (@FCBayernES) February 6, 2020





Kapitan reprezentacji Polski chwalony jest też przez niemieckich dziennikarzy. Wysokie oceny nie mogą dziwić. Według monachijskiego portalu "tz.de", "Lewy" zasłużył na "1" w sześciostopniowej skali (1 - klasa światowa, 6 - występ poniżej krytyki).

"1,5" to nota otrzymana od dziennikarzy portalu "sport.de". "Jak zwykle zajmował najbardziej niebezpieczne obszary w polu karnym" - czytamy.

Z kolei w "Abendzeitung-Muenchen" Polak dostał "2". "Maszyna kontynuuje strzelanie" - wyjaśniają dziennikarze i przypominają kapitalny bilans Lewandowskiego w tym sezonie.

Źródło: gettyimages.com, tz.de, abendzeitung-muenchen.de, sport.de "1", 1,5", "2" - to noty RL9

14. raz z rzędu

Bayern, który broni trofeum, w ćwierćfinale zagra po raz 14. z rzędu. W środę na Allianz Arenie wygrał ostatecznie 4:3. Pary 1/4 finału zostaną wylosowane w niedzielę, a mecze zaplanowane są na 3 i 4 marca.



Next round pic.twitter.com/j4g65pN3gR — Robert Lewandowski (@lewy_official) February 5, 2020





Wyniki meczów 1/8 finału Pucharu Niemiec:

Eintracht Frankfurt - RB Lipsk 3:1

1. FC Kaiserslautern - Fortuna Duesseldorf 2:5

FC Schalke 04 - Hertha BSC 3:2 (po dogrywce)

SV Werder Brema - Borussia Dortmund 3:2

Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart 2:1

SC Verl - Union Berlin 0:1

Bayern Monachium - TSG Hoffenheim 4:3

1. FC Saarbruecken - Karlsruher SC 0:0, 5:3 w karnych