Kolizja w polu karnym, Lewandowski skorzystał z prezentu

Gikiewicz pomógł, kapitalny gol ocalił. Drużyna Polaka uniknęła blamażu z czwartoligowcem Długo, bo aż do... czytaj dalej » "Lewy" już na początku spotkania trafił do siatki. Była 5. minuta, gdy Thomas Mueller dograł do polskiego napastnika, który pewnym strzałem dopełnił formalności. Jak się jednak okazało, Niemiec był na minimalnym spalonym i sędzia gola nie uznał. Jednak co się odwlecze, to nie uciecze.

Uderzył głową

W 36. minucie nikt już nie miał wątpliwości, że gol został strzelony prawidłowo. Najpierw piłkę zaatakował Mueller, a ta poszybowała w gorę, by spać prosto na głowę Lewandowskiego, który uderzył mocno na pustą bramkę. Błąd w tej sytuacji popełnił bramkarz Hoffenheim Philipp Pentke.

Wcześniej Polak miał jeszcze jedną okazję, jednak po tym jak świetnie przyjął piłkę w polu karnym uderzył wprost w golkipera.

Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 4:3 dla Bayernu Monachium.

