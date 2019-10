Piłkarz Bayernu nie wytrzymał. Pocieszał go jeden z trenerów

17.08 | Najpierw strzał wślizgiem, potem z rzutu karnego - w ten sposób Robert Lewandowski zainaugurował nowy sezon Bundesligi. O ile gole z jedenastu metrów są czymś powszechnym u Polaka, to niecodziennie ogląda się w jego wykonaniu takie rajdy, jak przy pierwszym trafieniu z Herthą Berlin.

24.08 | To się nazywa start sezonu. Był dublet, jest hat-trick. Robert Lewandowski jest w wybornej formie. W sobotę strzelał w Gelsenkirchen, a jego Bayern wygrał 3:0.

Robert Lewandowski z dziesiątym w tym sezonie trafieniem w Bundeslidze. Polak trafił sobotę w meczu z Paderbornem (3:2). Zanim trafił do siatki, w pierwszej połowy zdążył zaliczyć fatalne pudło.

Idealne dośrodkowanie, jeszcze lepszy strzał. Lewandowski znów cieszył się z gola Robert... czytaj dalej » 31-letni Hiszpan nie potrafił pogodzić się z decyzją trenera Niko Kovaca, który kolejny raz w tym sezonie nie widział dla niego miejsca w podstawowym składzie.



Przed sobotnim spotkaniem Martinez był niepocieszony. Na jego twarzy widać było ogromną frustrację. Zauważył to Hans-Dieter Flick. Członek sztabu szkoleniowego objął pomocnika. Siedząc na ławce rezerwowych wymienili kilka słów.

Martinez unikał mediów

Zdjęcia uwieczniające tę scenę były jednym z głównych tematów. Najważniejszym, rzecz jasna, był wynik, bo mistrzowie Niemiec niespodziewanie przegrali u siebie 1:2. Jedynego gola dla gospodarzy wbił Robert Lewandowski.



Przeciwko Hoffenheim Martinez nie zagrał ani minuty. Po wszystkim unikał publicznych wypowiedzi.



Głos w jego sprawie zabrał za to dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidzić.



Szok w Monachium. Gol Lewandowskiego nic nie dał Bayernowi Robert... czytaj dalej » - Myślę, że jego zachowanie wzięło się z powodów czysto sportowych. To oczywiście dla niego frustrujące, że nie gra, ale trener zdecydował się na taki skład i zawodnicy muszą to zaakceptować. Przed nami wiele meczów, więc Javi na pewno dostanie swoją szansę - skomentował na łamach gazety "Abendzeitung".

Utytułowany

Martinez w tym sezonie wystąpił w zaledwie pięciu meczach (trzy razy w Bundeslidze, dwa w Lidze Mistrzów). Łącznie spędził na boisku 131 minut. Niewiele, choć należy do jednych z najbardziej utytułowanych piłkarzy Bayernu. Siedmiokrotnie był mistrzem Niemiec, wywalczył też puchar Ligi Mistrzów. To tylko te najważniejsze trofea od 2012 roku.



Z reprezentacją Hiszpanii, w której zaliczył 18 spotkań, został mistrzem świata (2010) i Europy (2012).