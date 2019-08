Dwa gole Lewandowskiego. Bayern i tak nie wygrał

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Bayern - Hertha 2:2 [RELACJA] W pierwszej... czytaj dalej » Bayern rozpoczął walkę o ósmy z rzędu tytuł mistrza Niemiec, a Robert Lewandowski wyścig o koronę króla strzelców w trzecim kolejnym sezonie.



Latem monachijski zespół przeszedł poważny lifting. Drużynę opuścili Arjen Robben, Franck Ribery, James Rodriguez, Mats Hummels i Rafinha, a sprowadzono jedynie obrońców Benjamina Pavarda i Lucasa Hernandeza oraz na zasadzie wypożyczenia z Interu chorwackiego skrzydłowego Ivana Perisicia. Wcześniej Polak apelował do kierownictwa Bayernu o wzmocnienie składu, ale chyba nie o takich posiłkach myślał.



Jedno jest pewne. To będzie inny Bayern.

Huraganowe ataki i planowy gol

Mecz otwarcia ligowego sezonu rozpoczął się zgodnie z planem, od huraganowych ataków gospodarzy. Narzucili kosmiczne tempo, a piłkarze Herthy sprawiali wrażenie, jakby byli zdezorientowani i nie wiedzieli, gdzie się znaleźli. Bayern atakował, a oni tylko wybijali piłkę.



Już na początku bramkarza postraszyli Thiago Alcantara i Thomas Mueller. Na skrzydłach szaleli Serge Gnabry i Kingsley Coman. Goście się bronili, gol wydawał się kwestią czasu i padł w 24. minucie. Strzelić go oczywiście musiał Lewandowski, który w piątym kolejnym sezonie trafił do bramki w meczu otwarcia. Znakomicie podał mu Gnabry, Polak dopadł do piłki wślizgiem.

Trzy minuty, które wstrząsnęły Bayernem

Wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą monachijczyków, że krzywda im się tego dnia nie ma prawa stać. Aż nadeszła 36. minuta. Na strzał z 25 metrów zdecydował się Dodi Lukebakio i gol! Stadion ucichł. Zamiast 2:0 było 1:1, a to nie wszystko.

Obrońcy tytułu jeszcze się nie otrząsnęli po zaskakującym ciosie, a zmuszeni byli przyjąć kolejny. Wystarczyło, że Vedad Ibisević przerzucił piłkę nad obrońcami, prosto do Marko Grujicia, a wypożyczony z Liverpoolu Serb, będąc sam na sam z Manuelem Neuerem, zachował zimną krew i zrobiło się 1:2. To były trzy minuty, które wstrząsnęły Allianz Areną.

Tymi dwoma golami gospodarze zostali postawieni w trudnej sytuacji. A przecież Bayern nie przegrał u siebie z Herthą od 24 meczów.

VAR, karny i Lewandowski

Scenariusz drugiej połowy był łatwy do przewidzenia. Bayern znów ruszył do natarcia, ale gol do 58. minuty nie chciał paść. W pewnym momencie sędzia zarządził przerwę, koniecznie chciał obejrzeć powtórkę sytuacji i dostrzegł, że Grujić w jednej z akcji powalił Lewandowskiego w polu karnym jak rasowy zapaśnik.

Decyzja mogła być jedna - rzut karny. Sprawiedliwość wymierzył sam poszkodowany. "Lewy" z karnego się nie myli. Gospodarzom pozostało pół godziny, żeby przechylić szalę na swoją korzyść.

Głęboko cofnięta Hertha była zainteresowana już wyłącznie obroną rezultatu. Remis ją urządzał. Broniła się heroicznie i skutecznie.

Więcej goli nie padło. W Monachium wielkie rozczarowanie. Bayern strzelił na swoim stadionie dwa gole, a i tak nie wygrał.

