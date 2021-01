Dwa gole i asysta Lewandowskiego. Bayern rozpędził się po przerwie

Pierwszy mecz w 2021 roku nie wydawał się specjalnie wymagającym wyzwaniem dla mistrzów Niemiec. Monachijczycy podejmowali zespół z Moguncji, który w tym sezonie wygrał tylko jedno z 13 ligowych spotkań. Do niedzieli sam Lewandowski strzelił więcej goli, niż cała ekipa Mainz (17-12). Każdy inny wynik, niż wygrana Bayernu, byłby wielką sensacją.

Mainz zaskoczyło Bayern

"Zostawcie nam rekord". Beznadziejna gra przysporzyła Schalke kibiców Fatalna seria... czytaj dalej » Pierwsza połowa meczu była toczona w szybkim tempie. Jako pierwsi bramce rywali zagrozili goście - Manuel Neuer uratował jednak swój zespół po strzale Jonathana Burkardta.

W piątej minucie pierwszy strzał na bramkę Mainz oddał Lewandowski, ale bramkarz nie miał problemu z interwencją. Potem jeszcze bez powodzenia uderzali Leroy Sane, Serge Gnabry i Corentin Tolisso.

Piłkarze Mainz nie ograniczali się tylko do obrony, grali agresywnie i próbowali kontratakować. Niespodziewanie w 32. minucie to oni objęli prowadzenie. Burkardt wygrał walkę o piłkę z Jeromem Boatengiem, wyprzedził innych rywali i mocnym strzałem nie dał szans Neuerowi. Co ciekawe, to już ósmy mecz z rzędu w Bundeslidze, w którym Bayern jako pierwszy stracił gola.

W 36. minucie drugi raz w meczu pod poprzeczkę strzelał Lewandowski, ale Finn Dahmen kapitalnie obronił. Jeszcze groźniejsze uderzenie Robina Quaisona sparował na róg Neuer. Po chwili niemiecki golkiper był już jednak bezradny po strzale głową Alexandra Hacka.

Ekipa Mainz nie potrafiła zdobyć bramki w trzech poprzednich meczach, a teraz prowadziła już 2:0 na Allianz Arenie. Piłkarze Bayernu mieli poważne kłopoty i na przerwę schodzili zszokowani.

Źródło: Getty Images Bayern namęczył się z Mainz

Dwa gole i asysta "Lewego"

Zaraz po zmianie stron kapitalną okazję na podwyższenie prowadzenia miał Danny Latza, ale Neuer jakimś cudem sparował piłkę na słupek. O tym, że niewykorzystane okazje się mszczą, przekonaliśmy sią już wkrótce.

W 50. minucie Bayern przeprowadził składną akcję, Lewandowski podawał głową do Joshua'y Kimmicha, a Niemiec z bliskiej odległości pokonał 22-leniego Dahmena. Upłynęło zaledwie pięć minut, a już był remis. Tym razem Sane przeprowadził ładną indywidualną akcję i trafił do siatki strzałem zza linii pola karnego.

To nie był koniec emocji. W 58. minucie poprzeczka uratowała Bayern po uderzeniu Quaisona. Później na boisku dominowali już tylko monachijczycy. Gospodarze dopięli swego w 69. minucie, a gola po rzucie rożnym strzelił Niklas Suele. Niemiec w drugiej połowie zmienił Boatenga.

Źródło: Getty Images Lewandowski cieszy się z kolegami po golu

Kolejny dwa gole padły łupem Lewandowskiego. Polak najpierw pewnie wykonał rzut karny, a następnie wykorzystał podanie Thomasa Muellera i trafił ze środka pola karnego Mainz.



Doppelpack Lewandowskiego!



To już 19. gol napastnika Bayernu Monachium w tym sezonie Bundesligi! Świetna forma Polaka! BundesTAK pic.twitter.com/pgDhxJ9ii2 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 3, 2021





"Lewy" bardzo zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców Bundesligi. Po 14 kolejkach ma na koncie 19 strzelonych goli.

Bayern Monachium - FSV Mainz 5:2 (0:2)

Bramki: Kimmich (50), Sane (55), Boateng (69), Lewandowski (76 - karny, 83) - Burkardt (32), Hack (44).