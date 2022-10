Pięć goli Bayernu Monachium. Jest już drugi w tabeli

Drużyna ze stolicy Niemiec tego samego dnia pokonała Borussię Dortmund 2:0, umacniając się na szczycie tabeli z dorobkiem 23 punktów. Berlińczycy wygrali aż 7 z 10 meczów. Bayern po piątym ligowym zwycięstwie w sezonie traci do Unionu cztery oczka. Nie tylko szampan na pożegnanie od Lewandowskiego. "Jedna gwiazda zyskała jeszcze więcej" Po transferze z... czytaj dalej »

Dyskusje o Lewandowskim na bok

Monachijczycy nadal uczą się skutecznej gry bez Roberta Lewandowskiego, który przez minione osiem lat był dla nich gwarantem goli. Dyskusja o poszukiwaniach następcy Polaka wraca u naszych zachodnich sąsiadów niczym bumerang niemal po każdej kolejce. Nie może to dziwić, biorąc pod uwagę, że obrońcy tytułu stracili punkty aż pięciokrotnie w pierwszych dziewięciu spotkaniach na krajowym podwórku. Tym razem Bawarczycy nie zawiedli jednak oczekiwań swoich kibiców i będą mogli odetchnąć od krytyki.

Freiburg dotychczas miał na swoim koncie tylko porażkę z Borussią Dortmund, ale w ostatnich tygodniach pogubił sporo punktów przez remisy. W niedzielę w Monachium goście wreszcie pożegnali się z pozycją wicelidera, będąc głównie tłem dla Bayernu. Jeszcze przed upływem pierwszego kwadransa gry worek z golami rozwiązał Serge Gnabry, dobijając piłkę odbitą przez bramkarza.

Gospodarze wyraźnie dominowali przed własną publicznością. Jeszcze przed przerwą udało im się potwierdzić to kolejnym trafieniem, gdy skutecznością w polu karnym wykazał się Eric Maxim Choupo-Moting. Po raz pierwszy w tym sezonie dostał on szansę gry w podstawowym składzie i wykorzystał okazję. Łącznie Bawarczycy do przerwy oddali pięć strzałów na bramkę rywali, bez odpowiedzi ze strony przyjezdnych.



Pokaz siły

Po zmianie stron monachijczycy szybko dobili przeciwników, nie zostawiając im nadziei na odrobienie strat. Dobrze pamiętali, że w poprzedniej kolejce też prowadzili 2:0 z Borussią Dortmund, ale wypuścili zwycięstwo z rąk. Pomiędzy 52. i 55. minutą do siatki trafili Leroy Sane oraz Sadio Mane i losy zwycięstwa były praktycznie rozstrzygnięte.

W końcowych minutach kropkę nad i postawił jeszcze Marcel Sabitzer, strzelając na 5:0. Tymczasem Freiburg zakończył mecz bez choćby jednego uderzenia, po którym piłka zmierzałaby w światło bramki.



Bayern Monachium – Freiburg 5:0 (2:0)

Bramki: Serge Gnabry (13.), Eric Maxim Choupo-Moting (33.), Leroy Sane (52.), Sadio Mane (55.), Marcel Sabitzer (80.).