Ekspresowy gol Lewandowskiego. Bayern gra z FC Koeln

17.08 | Najpierw strzał wślizgiem, potem z rzutu karnego - w ten sposób Robert Lewandowski zainaugurował nowy sezon Bundesligi. O ile gole z jedenastu metrów są czymś powszechnym u Polaka, to niecodziennie ogląda się w jego wykonaniu takie rajdy, jak przy pierwszym trafieniu z Herthą Berlin.

24.08 | To się nazywa start sezonu. Był dublet, jest hat-trick. Robert Lewandowski jest w wybornej formie. W sobotę strzelał w Gelsenkirchen, a jego Bayern wygrał 3:0.

Kolejne wyróżnienie. Lewandowski najlepszym piłkarzem sierpnia w Bundeslidze Siedem zdobytych... czytaj dalej » Dla Lewandowskiego to już ósmy gol w piątym meczu Bundesligi. Polak pewnie zmierza po piątą koronę króla strzelców w Niemczech.

Dwie minuty i 16 sekund po pierwszym gwizdku "Lewy" wbiegł na wolne pole po dokładnym podaniu od Joshuy Kimmicha. Na pełnej szybkości doszedł do piłki w polu karnym i mimo asysty obrońcy pokonał bramkarza rywali. Co ciekawe, w poprzedniej kolejce Lewandowski także strzelił gola w trzeciej minucie w starciu z RB Lipsk. Tamten mecz zakończył się remisem 1:1. To dziesiąte trafienie polskiego napastnika w starciach z FC Koeln.

Były inne okazje

Lewandowski miał okazję do podwyższenia prowadzenia pod koniec pierwszej połowy. Kapitan polskiej kadry otrzymał niezłe podanie od Philippe'a Coutinho, ale kopnął nad poprzeczką z ostrego kąta. Wcześniej to Brazylijczyk sam mógł dołożyć trafienie. Coutinho groźnie przymierzył z rzutu wolnego i trafił w słupek. Ostatecznie Koeln nie zeszło do szatni na przerwę w szczególnie trudnym położeniu, zachowując szanse na wywalczenie przynajmniej remisu.

Dla Bayernu to bowiem rywal nieprzyjemny. Ekipa z Koeln jest jedną z dwóch, które wygrały najwięcej wyjazdowych spotkań (9) z monachijczykami w Bundeslidze. To wąskie grono tworzy również Borussia Dortmund.