Bayern Monachium - FC Barcelona: wynik meczu na żywo i relacja

Mueller miał nie zagrywać do "Lewego", ale zrobił to Neuer. Były snajper Bayernu przejął nieodpowiedzialne podanie bramkarza, ale nie zdołał sfinalizować tego groźnym strzałem.

Ależ niewiele brakowało, by piłka trafiła pod nogi Lewandowskiego w polu karnym. Podawał Raphinha, ale obrona w ostatniej chwili zablokowała to zagranie.

Do rozpoczęcia meczu na Allianz Arenie pozostało około 20 minut. Tymczasem zakończyło się już inne dzisiejsze spotkanie grupy C. Viktoria Pilzno przegrała na własnym terenie z Interem Mediolan 0:2 po golach Edina Dżeko i Denzela Dumfriesa.

20:38