Bayern odmieniony po przerwie. Barcelona dostała lekcję skuteczności

Na ten mecz czekali wszyscy fani Roberta Lewandowskiego. Niecałe dwa miesiące po głośnym transferze z Bayernu do Barcelony polski napastnik ponownie zawitał na Allianz Arena. Po raz pierwszy od 2014 roku przyszło mu rywalizować przeciwko klubowi, którego stał się legendą.

Sezon 2022/2023 w swoim nowym klubie rozpoczął kapitalnie. W pięciu kolejkach ligi hiszpańskiej strzelił dla Dumy Katalonii sześć goli i zanotował dwie asysty.

W Lidze Mistrzów dołożył do tego aż trzy trafienia w meczu z Viktorią Pilzno.

Zresztą nie tylko Barca rozpoczęła elitarne rozgrywki od zwycięstwa. Bayern pokonał w Mediolanie 2:0 Inter. To oznaczało, że wtorkowy hit będzie spotkaniem o prowadzenie w grupie C.

Nieskuteczny Lewandowski

Pierwsza połowa musiała spełnić oczekiwania nawet najbardziej wybrednych kibiców. Choć zabrakło w niej goli, emocjami i sytuacjami bramkowymi można byłoby obdzielić kilka meczów. Największe wrażenie robiło niesamowite tempo gry. Płynnymi i efektownymi akcjami popisywali się piłkarze obu drużyn. Nikt nie kalkulował. Oba zespoły dążyły do objęcia prowadzenia.

Jako pierwszy świetnej okazji nie wykorzystał Pedri, którego strzał z dziesięciu metrów z 9. minuty kapitalnie obronił nogą Manuel Neuer. Świetnym przechwytem chwilę wcześniej popisał się Lewandowski.

W 18. minucie Polak powinien dać Barcelonie prowadzenie. Po podaniu Gaviego z lewego skrzydła znalazł się w sytuacji sam na sam z Neuerem. Niestety, oddał strzał prostym podbiciem, po którym piłka poszybowała nad poprzeczkę.

Duma Katalonii stworzyła sobie więcej sytuacji bramkowych. W 26. minucie minimalnie niecelnie z 17 metrów strzelał Raphinha, a w 42. minucie znów nie popisał się Lewandowski. Tym razem w polu karnym otrzymał świetne podanie od Pedriego, ale został w ostatniej chwili zablokowany przez Noussaira Mazraouiego.

Najlepszej szansy dla Bayernu nie wykorzystał z kolei Marcel Sabitzer, który po pół godzinie gry, stojąc na wprost bramki rywali, oddał niecelny strzał zza linii pola karnego.

Już w 21. minucie boisko z powodu urazu opuścić musiał Benjamin Pavard.

Sroga lekcja Bayernu

Drugą połowę znów aktywnie rozpoczęła Barcelona, w barwach której niezmiennie imponował Raphinha. To jednak Bayern objął prowadzenie.

Sygnał do ataku dał Leon Goretzka, którego mocny strzał z dystansu w 50. minucie z największym trudem obronił Marc-Andre ter Stegen. Po chwili w rzutu rożnego dośrodkował Joshua Kimmich, a do piłki najwyżej wyskoczył Lucas Hernandez i dał gospodarzom prowadzenie. Inna sprawa, że francuski obrońca miał zadziwiająco dużo miejsca, stojąc na wysokości bramki.

Strzelony gol tylko nakręcił Bayern. Cztery minut później świetnym prostopadłym podaniem do Leroya Sane popisał Jamal Musiala. Były gracz Manchesteru City nie pozwolił się dogonić rywalom, znalazł się w sytuacji sam na sam z ter Stegenem, po czym posłał piłkę po ziemi tuż obok bezradnego bramkarza.

Xavi musiał zareagować. W 61. minucie w miejsce Raphinhi i Gaviego na boisku pojawili się Ferran Torres i Frenkie de Jong. Już dwie minuty później goście powinni strzelić gola kontaktowego.

Barcelona zawodziła pod bramką Bayernu do samego końca

Kapitalne podanie do Pedriego posłał Lewandowski, ale 19-letni pomocnik przegrał pojedynek z Neuerem. Z zaledwie siedmiu metrów trafił w zewnętrzną część słupka.

Tempo meczu musiało spaść, utrzymanie go na poziomie z pierwszej połowy było nierealne. Barcelona przejęła inicjatywę, ale sytuacji bramkowych już tak wiele nie stwarzała. Lewandowski dwoił się i troił, by odmienić losy meczu, ale obrona Bayernu była szczelna, a co więcej, dopisywało jej szczęście.

Tak było w 75. minucie, gdy piłki w szesnastce gospodarzy nie opanował Pedri. Kilka chwil później z 22 metrów prosto w mur z rzutu wolnego trafił Lewandowski. Z kolei po strzale Torresa z 87. minuty piłkę na rzut rożny sparował Neuer.

W samej końcówce zabrakło już wiary, że we wtorkowy wieczór kapitana mistrzów Niemiec można w ogóle pokonać.

We wcześniejszym meczu grupy C Inter pokonał na wyjeździe Viktorię Pilzno 2:0. Barcelony na drugim miejscu w tabeli wyprzedzić jednak nie zdołała.

Bayern Monachium - FC Barcelona 2:0 (0:0)

Bramki: Hernandez (50. minuta), Sane (54.)

Wyniki wtorkowych spotkań 2. kolejki Ligi Mistrzów:



Grupa A

Liverpool - Ajax 2:1

Rangers - Napoli (z powodów bezpieczeństwa mecz został przeniesiony na środę)



Grupa B

FC Porto - Club Brugge 0:4

Bayer Leverkusen - Atletico Madryt 2:0



Grupa C

Bayern Monachium - Barcelona 2:0

Viktoria Pilzno - Inter Mediolan 0:2



Grupa D

Sporting Lizbona - Tottenham 2:0

Olympique Marsylia - Eintracht Frankfurt 0:1