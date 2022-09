Powrót Lewandowskiego zdominował konferencję Bayernu. "Uwaga, by przypadkowo nie podać mu piłki"

5.08 | Robert Lewandowski: gra w Barcelonie to wielkie wyzwanie.

Lewandowski: gra w Barcelonie to wielkie wyzwanie

Lewandowski: gra w Barcelonie to wielkie wyzwanie

Lewandowski występował w Bayernie od 2014 roku i został drugim strzelcem w klubowej klasyfikacji wszech czasów, jedynie za Gerdem Muellerem. Wiele z tych bramek zdobył po podaniach Thomasa Muellera.

We wtorek w Monachium obaj piłkarze zagrają przeciwko sobie po raz pierwszy od transferu Polaka do Hiszpanii. Błyskawiczna reakcja Lewandowskiego. Tak strzelił rekordowego gola Robert... czytaj dalej »

"Nie pozwolić Lewemu rozwinąć skrzydeł"

Na poniedziałkowej konferencji prasowej Niemiec przyznał, że Senegalczyk Sadio Mane, który dołączył z kolei tego lata do Bayernu z Liverpoolu, przestrzega go, aby z przyzwyczajenia nie zagrywać piłki Lewandowskiemu.

- Sadio powtarza mi to żartem od dziesięciu dni. Nasza współpraca na boisku była bardzo dobrze rozwinięta, pracowaliśmy nad tym przez lata. Ale to już przeszłość. Teraz mamy z przodu wielu wszechstronnych zawodników zamiast jednego kluczowego. Teraz przeciwnicy nie wiedzą, kto danego dnia będzie naszym kluczowym graczem. Musimy grać swoje i nie pozwolić "Lewemu" rozwinąć skrzydeł. Światowej klasy napastnicy są groźni tylko wtedy, gdy dostają piłkę w okolicach pola karnego - zaznaczył Mueller, który w dniu meczu z Barceloną skończy 33 lata.

Jak przyznał, jego styl gry, ale też całego klubu, zmienił się po odejściu Lewandowskiego.

- Są zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty. Długo jeszcze potrwa, zanim przyzwyczaimy się do tego, że nie mamy już tego niesamowitego łowcy bramek. Może nawet nigdy to nie nastąpi, bo na stałe zapisał się w historii tego klubu - przyznał reprezentant Niemiec.



Er ist wieder in München! @lewy_official geht mit einem kurzen Winken ins Team-Hotel Hilton am Tucherpark. PK @FCBarcelona dann um 18.15 Uhr in der Allianz Arena – ohne #Lewandowski. Training dann um 19 Uhr mit #Lewy! #Barca FCB #FCBayern@FCBayernpic.twitter.com/0mG4b1aiOU — BILD FC Bayern (@BILD_Bayern) September 12, 2022





Mueller poinformował również, że cały czas ma kontakt z byłym kolegą z drużyny i regularnie wymienia z nim wiadomości.

- Kiedy w życiu spędziło się z kimś dużo czasu, czy w pracy, czy prywatnie, to normalne, że później trzyma się z taką osobą kontakt. U piłkarzy to nie wygląda inaczej niż u innych ludzi. Wymienialiśmy już wiadomości po jego transferze, a oczywiście najwięcej pisaliśmy po losowaniu fazy grupowej - relacjonował.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski i Thomas Mueller

Co drugie pytanie o Lewandowskiego

O znaczeniu Lewandowskiego dla Bayernu świadczy też fakt, że co najmniej połowa wszystkich pytań zadanych przez dziennikarzy Muellerowi oraz trenerowi Julianowi Nagelsmannowi na konferencji prasowej dotyczyła albo samego Polaka, albo sytuacji drużyny w kontekście jego transferu.

- Nie wiem, przez ile lat będzie mógł jeszcze grać na tym poziomie, choć często się nad tym zastanawiałem, kiedy grał jeszcze w naszej drużynie. Teraz jest na dobrej drodze, żeby zdobyć 40 goli w lidze hiszpańskiej - ocenił Nagelsmann.

Ta sztuka udała się polskiemu napastnikowi w Niemczech - w sezonie 2020/21 strzelił 41 bramek i pobił rekord wszech czasów Bundesligi.

Oglądasz Wideo: Jan Błaszkowski/Fakty TVN 29.08.2022 | Dublet Lewego na Camp Nou. Polak poprowadził Barcelonę do zwycięstwa

- Nie wiem, czy jest najbardziej niebezpiecznym dla nas piłkarzem, ale na pewno stwarza największe zagrożenie pod bramką. Barcelona gra w swoim stylu, podobnym do tego z czasów, gdy Xavi sam był zawodnikiem. "Lewy" jest widoczny i dobrze się porusza po placu gry. Ale jeśli nie dostanie podań, będzie mu trudno zdobyć gola. Niestety, Barcelona ma też wielu innych niebezpiecznych piłkarzy - analizował szkoleniowiec Bayernu.

Według niemieckich dziennikarzy kibice w Monachium zamierzają ciepło i z szacunkiem przyjąć Lewandowskiego, ma obyć się bez gwizdów i buczenia, gdy będzie przy piłce.

- Będę zadowolony, jeśli nasi fani dobrze się wobec niego zachowają. To normalne, gdy ktoś dał klubowi tak wiele. Był ważną częścią rodziny Bayernu i cieszę się, że znów go zobaczę. Życzę mu wszelkiego powodzenia, także jutro - powiedział Nagelsmann.

Spotkanie w stolicy Bawarii rozpocznie się we wtorek o godzinie 21. Oba zespoły po pierwszej kolejce mają po trzy punkty: Bayern pokonał na wyjeździe Inter Mediolan 2:0, a Barcelona, m.in. dzięki hat-trickowi Lewandowskiego, wygrała u siebie z Viktorią Pilzno 5:1.