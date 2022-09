Apel o wdzięczność dla Lewandowskiego. Powodów jest wiele

Wydarzeniem wtorkowego szlagieru grupy C, w ogóle drugiej kolejki Ligi Mistrzów, będzie powrót Lewandowskiego do Monachium. Raptem po kilku tygodniach od transferu, choć piłkarz publicznie oświadczył, że chciał uniknąć rywalizacji z poprzednim pracodawcą już w fazie grupowej. Jego przenosiny do Barcelony były burzliwe, między klubami trwało przeciąganie liny, a do finalizacji transakcji parł sam zawodnik. W końcu Lewandowski i Bayern ogłosili, że rozstali się w zgodzie, choć emocje na dobre chyba nie opadły.

Wczoraj kat Barcelony, dzisiaj jej lider. "Lewandowski wraca do drugiego domu" Robert... czytaj dalej » Dlatego Rummenigge zaapelował o ciepłe przyjęcie Lewandowskiego. - Chciałbym, aby Bayern i publiczność przywitały go z wdzięcznością. Nie można zapomnieć tego, co Lewandowski zrobił dla tego klubu. Grał w nim przez osiem lat i zdobył wszystko, co było do zdobycia. Co roku strzelał rywalom 35-50 bramek - powiedział na łamach "Muenchner Merkur" i "tz".

Osiągnięcia Lewandowskiego w barwach Bayernu muszą robić wrażenie. Nawet na tych kibicach w Monachium, którzy mają Polakowi za złe przedwczesne odejście, na rok przed wygaśnięciem umowy.

19 trofeów

Słowa Rummenigge o zdobyciu wszystkiego oznaczają 19 trofeów. Lewandowski i Bayern wspólnie świętowali osiem tytułów mistrza Niemiec, trzy puchary krajowe, pięć Superpucharów Niemiec, triumf w Lidze Mistrzów, w Superpucharze Europy i Klubowe Mistrzostwo Świata.

Polak walnie przyczynił się także do "najbardziej udanego roku w historii Bayernu w sezonie 2020/2021", o czym monachijski klub przypomniał na swojej stronie internetowej, gdy żegnał piłkarza. Jego gra i gole - aż 57 (34 w Bundeslidze, 15 w Lidze Mistrzów, 6 w Pucharze Niemiec i 2 w Klubowych Mistrzostwach Świata) - pomogły wywalczyć sześć trofeów, a ta sztuka udała się poprzednio tylko Barcelonie dowodzonej przez Pepa Guardiolę.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski z pucharem Ligi Mistrzów

Pobity "nietykalny" rekord

Trudno zliczyć wszystkie indywidualne rekordy Lewandowskiego, które pobił w Bayernie i w Bundeslidze, ale jeden utkwi w pamięci na zawsze. W rozgrywkach 2020/2021 przebił prawie półwieczne osiągnięcie Gerda Muellera, legendy monachijskiej drużyny, którego nazywano "Der Bomber".

"Lewy" strzelił łącznie 41 ligowych goli, o jednego więcej niż Mueller w sezonie 1971/1972. "Pobił rekord, który od dawna uważany był za nietykalny" - napisano na stronie internetowej Bayernu.

Oglądasz Wideo: ELEVEN SPORTS Rekordowy gol Lewandowskiego z Augsburgiem

Najskuteczniejszy obcokrajowiec

Niesamowita skuteczność i wieloletnia regularność Lewandowskiego przełożyły się na 344 bramki dla Bayernu. Jest drugim piłkarzem pod tym względem w historii klubu - za Muellerem (554) i zdecydowanie najskuteczniejszym obcokrajowcem.

Będący za Polakiem Holender Arjen Robben uzbierał 144 gole.

Pięć goli w dziewięć minut

Pięć z 344 goli pochodzi z meczu przeciwko Wolfsburgowi, bodaj najbardziej błyskotliwym występie Lewandowskiego w koszulce Bayernu. Tamtego wrześniowego wieczoru 2015 roku monachijczykom wyraźnie nie szło, gospodarze przegrywali do przerwy 0:1.

Trener Guardiola od początku drugiej połowy wprowadził z ławki polskiego snajpera, który odmienił losy spotkania. Dokładnie w dziewięć minut, w trakcie których "Lewy" wbił pięć goli i pobił kilka rekordów. Po kolei: najszybszy hat-trick (3 minuty i 22 s), najszybciej zdobyte cztery (5.42) i pięć (8.59) bramek. Nigdy także w meczu ligi niemieckiej rezerwowy nie strzelił pięciu goli. Wszystkie osiągnięcia wylądowały później w Księdze rekordów Guinnessa. Bayern wygrał 5:1.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski zachwycił nie tylko futbolowy świat

Program meczów 2. kolejki Ligi Mistrzów:



wtorek, 13 września



grupa A

Liverpool - Ajax Amsterdam (godz. 21.00)

Rangers - Napoli (mecz przeniesiony na środę, 21.00)



grupa B

FC Porto - Club Brugge (21.00)

Bayer Leverkusen - Atletco Madryt (21.00)



grupa C

Viktoria Pilzno - Inter Mediolan (18.45)

Bayern Monachium - Barcelona (21.00)



grupa D

Sporting Lizbona - Tottenham Hotspur (18.45)

Olympique Marsylia - Eintracht Frankfurt (21.00)



środa, 13 września



grupa E

AC Milan - Dinamo Zagrzeb (18.45)

Chelsea Londyn - FC Salzburg (21.00)



grupa F

Szachtar Donieck - Celtic Glasgow (18.45)

Real Madryt - RB Lipsk (21.00)



grupa G

Manchester City - Borussia Dortmund (21.00)

FC Kopenhaga - Sevilla (21.00)



grupa H

Juventus Turyn - Benfica Lizbona (21.00)

Maccabi Hajfa - Paris Saint-Germain (21.00)