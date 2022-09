Wczoraj kat Barcelony, dzisiaj jej lider. "Lewandowski wraca do drugiego domu"

Szlagier grupy C, w ogóle drugiej kolejki Ligi Mistrzów odbędzie się we wtorek o godzinie 21. W Monachium pierwszy raz od transferu do Barcelony pojawi się Lewandowski. Wraca raptem po kilku tygodniach, choć publicznie przyznawał, że za wszelką cenę nie chciał trafić na Bayern już w fazie grupowej.

Jego powrót to temat numer jeden katalońskich gazet, które liczą, że ekipa Dumy Katalonii z Polakiem w końcu odniesie zwycięstwo w stolicy Bawarii.

"Przełamać monachijską klątwę"

"Bayernie, uważaj!". Niemcy piszą o dodatkowym ostrzeżeniu dotyczącym Lewandowskiego Bayern Monachium... czytaj dalej » "Teraz tak" - pisze na okładce z Lewandowskim "Mundo Deportivo". Zaznacza, że Barcelona kurczowo trzyma się polskiego napastnika, aby "przełamać monachijską klątwę", bo w stolicy Bawarii Duma Katalonii jeszcze nie wygrała. "Z Polakiem zespół jest na fali, ale Xavi domaga się pokory" - czytamy we wtorkowym wydaniu.

"Mundo Deportivo" przypomina, że "Barcelona wraca do Monachium po dziewięciu miesiącach od klęski (porażka 0:3 - red.)", ale "tym razem zdolna stanąć z Bayernem twarzą w twarz".

Między innymi przez Lewandowskiego. "Przeszedł drogę z barcelońskiego kata do lidera odradzającego się katalońskiego zespołu. Jako rywal Barcelony, ubrany w koszulkę Bayernu, strzelił cztery gole w pięciu spotkaniach. Dziś wieczorem przeżyje swój najbardziej wyjątkowy mecz, odkąd trafił do Barcelony. Wraca do Monachium, swojego drugiego domu, gdzie rozegrał osiem sezonów i zdobył 19 tytułów" - pisze gazeta.

"Lewandowski jest bardzo zmotywowany"

"Zmienić historię" - to tytuł wtorkowego wydania dziennika "Sport". Na jego okładce, rzecz jasna, znalazł się kaptan reprezentacji Polski. "Barca chce wygrać po raz pierwszy na Allianz Arenie z Lewandowskim w jego najlepszym wydaniu" - czytamy.

"Sport" cytuje słowa trenera Dumy Katalonii Xaviego o Lewandowskim: - Jest bardzo zmotywowany. To naturalny lider. Mam wrażenie, że możemy wygrać ten mecz i zmienić bieg historii.

"Sport" zastanawia się także, jak Lewandowski zostanie przywitany w Monachium. "Kibice Bayernu są podzieleni co do tego, jak powinno się go przyjąć, choć coraz więcej osób jest chętnych postawić na oklaski, aby podziękować mu za wszystko, co im dał" - czytamy.

Źródło: Alexander Hassenstein/Getty Images Robert Lewandowski na okładkach "Sportu" i "Mundo Deportivo"

Program meczów 2. kolejki Ligi Mistrzów:



wtorek, 13 września



grupa A

Liverpool - Ajax Amsterdam (godz. 21.00)

Rangers - Napoli (mecz przeniesiony na środę, 21.00)



grupa B

FC Porto - Club Brugge (21.00)

Bayer Leverkusen - Atletco Madryt (21.00)



grupa C

Viktoria Pilzno - Inter Mediolan (18.45)

Bayern Monachium - Barcelona (21.00)



grupa D

Sporting Lizbona - Tottenham Hotspur (18.45)

Olympique Marsylia - Eintracht Frankfurt (21.00)



środa, 13 września



grupa E

AC Milan - Dinamo Zagrzeb (18.45)

Chelsea Londyn - FC Salzburg (21.00)



grupa F

Szachtar Donieck - Celtic Glasgow (18.45)

Real Madryt - RB Lipsk (21.00)



grupa G

Manchester City - Borussia Dortmund (21.00)

FC Kopenhaga - Sevilla (21.00)



grupa H

Juventus Turyn - Benfica Lizbona (21.00)

Maccabi Hajfa - Paris Saint-Germain (21.00)