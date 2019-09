Mocny start Bayernu w Lidze Mistrzów. Lewandowski z 54. golem

30.08 | Nowy kontrakt gwarantuje Robertowi Lewandowskiemu grę w Bayernie do 34. roku życia. Snajper monachijskiej drużyny jest przekonany umowa, którą podpisał w czwartek, nie jest ostatnia w jego karierze. - Chcę grać na najwyższym poziomie absolutnie przez długi czas - podkreślił "Lewy".

Bayern rozpoczął kolejny sezon Ligi Mistrzów znów z wielkimi nadziejami. W stolicy Bawarii od 2013 roku czekają na sukces w najbardziej prestiżowych rozgrywkach w Europie. Wtedy to monachijczycy zdobyli ostatni Puchar Europy. W finale pokonali Borussię Dortmund. Od tego czasu występy drużyny z Allianz Arena w tych zmaganiach kończyły się zawodem.

Dobra postawa Borjana

Pierwszy rywal na start nowej edycji wydawał się idealny. Crvena Zvezda awansowała do Ligi Mistrzów przez kwalifikacje i tego dnia w Monachium miała być tylko tłem dla gospodarzy. Tak właśnie było i to od początku. Przewaga Bayernu była niepodważalna. Na bronioną przez Milana Borjana bramkę gości co chwilę sunęły ataki Bayernu. Gracze z Belgradu mieli jednak sporo szczęścia, bo pierwszego gola stracili dopiero w 34. minucie.

Wtedy znakomitą akcję lewą stroną przeprowadził pozyskany latem z Interu Ivan Perisić. Chorwacki skrzydłowy pięknie dośrodkował do Kingsleya Comana. Francuz popisał się efektownym szczupakiem i strzelił szóstego gola w 22 występie w LM. 23-latek od początku sezonu jest w bardzo dobrej formie. W końcu nie ma problemów z kontuzjami, które kilkukrotnie stopowały już jego karierę. Teraz wszystko wygląda w porządku.

Monachijczycy ciągle atakowali, ale świetnie spisywał się Borjan. 31-letni kanadyjski golkiper pochodzenia serbskiego w tym sezonie już kilkukrotnie ratował zespół w niezwykle trudnych sytuacjach. To głównie jemu belgradczycy zawdzięczają awans do Ligi Mistrzów.

Polscy kibice oczywiście najbardziej liczyli na Roberta Lewandowskiego. On w trzech poprzednich edycjach zawsze strzelał gola w inauguracyjnym spotkaniu. Teraz pierwszy celny strzał oddał w 39. minucie. Kopnięcie było jednak zbyt słabe. Przed przerwą 31-latek miał lepszą okazję, ale również jej nie wykorzystał.

Huraganowe ataki Bayernu

Po zmianie stron obraz gry nie zmienił się. Trwało oblężenia bramki przyjezdnych, ale ekipa z Serbii dobrze się broniła. Nadal nie do pokonania był Borjan.

W 65. minucie Lewandowski miał jeszcze lepszą okazję. Po lobie Perisicia piłka trafiła w poprzeczkę, a potem pod nogi Polaka. Ten nożycami strzelił jednak bardzo źle i niecelnie.

Goście przetrwali huragnanowe ataki i sami mieli szansę na gola. W 78. minucie ładnym technicznym strzałem zaskoczył Marko Marin. Po jego kopnięciu prawą nogą piłka o kilkadziesiąt centymetrów minęła bramkę bronioną przez Manuela Neuera. Niewykorzystana sytuacja szybko się zemściła.



Dwie minuty później Lewandowski sam wypracował sytuację i w końcu strzelił gola. Polak do samego końca agresywnie atakował rywali, którzy popełnili błąd. Były piłkarz m.in. Lecha i Znicza zdobył tym samym 54. bramkę w Lidze Mistrzów w 81. występie.

W doliczonym czasie gry Thiago pięknie rozegrał rzut wolny, a rezerwowy Thomas Mueller strzelił z powietrza. Wynik 3:0 utrzymał się do końca. Serbski zespół bronił się praktycznie przez cały mecz i niczym nie zaskoczył.

We wcześniejszym starciu grupy B Tottenham, a więc finalista z poprzedniego sezonu zaledwie zremisował 2:2 w Pireusie z Olympiakosem. W pierwszej połowie goście z Londynu prowadzili już 2:0.

Bayern Monachium – Crevena Zvezda 3:0 (1:0)

Bramka: Coman 34', Lewandowski 60', Mueller 90'

1. kolejka Ligi Mistrzów:

środa, 18 września

grupa B

Bayern Monachium - Crvena Zvezda Belgrad 3:0 (1:0)

Olympiakos Pireus - Tottenham Hotspur 2:2 (1:2)

grupa A

Club Brugge - Galatasaray Stambuł 0:0

Paris Saint-Germain - Real Madryt 3:0 (2:0)

grupa C

Dinamo Zagrzeb - Atalanta Bergamo 4:0 (3:0)

Szachtar Donieck - Manchester City 0:3 (0:2)

grupa D

Bayer Leverkusen - Lokomotiw Moskwa 1:2 (1:2)

Atletico Madryt - Juventus Turyn 2:2 (0:0)