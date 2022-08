Zatrzymał Bayern, pobił rekord Bundesligi. Niesamowity wyczyn bramkarza Borussii

Bayern zatrzymany w Monachium. Uratował punkt w ostatnich minutach Bayern stracił... czytaj dalej » 33-letni Sommer podczas sobotniego meczu w Monachium dwa razy musiał wyciągać piłkę z siatki, przy czym w pierwszym przypadku strzelony ze spalonego gol nie został uznany przez sędziego. Z 20 oddanych na jego bramkę uderzeń szwajcarski golkiper obronił aż 19, ustanawiając nowy rekord Bundesligi.

Poprzedni należał do Alexandra Schwolowa, wówczas bramkarza Herthy Berlin, który w styczniu tego roku w przegranym 1:4 meczu z Bayernem obronił 14 strzałów Bawarczyków.

Występ "na światowym poziomie"

Występ Sommera przyćmił jednak tamto wydarzenie. Jego znaczenie jest tym większe, że zmierzający po 11. z rzędu tytuł Bayern po raz pierwszy w tym sezonie stracił punkty. Mistrzów Niemiec od porażki uratował pod koniec spotkania Leroy Sane, który wcześniej przez 83 minuty bezskutecznie usiłował pokonać szwajcarskiego bramkarza. Mimo zdecydowanej przewagi gospodarzy mecz zakończył się remisem 1:1.



An incredible performance from @YannSommer1@Borussia_en's keeper breaking #Bundesliga records with this display . How many stops do you make it? pic.twitter.com/WYb0VfAOmU — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 27, 2022

Grający od ośmiu sezonów w Gladbach Sommer za swój wyczyn zbiera należne pochwały. Trener Borussii Daniel Farke ocenił, że był to występ "na światowym poziomie".