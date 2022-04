Święto w Monachium. Der Klassiker i dziesiąty tytuł z rzędu dla Bayernu

Der Klassiker, czyli spotkanie między Bayernem Monachium a Borussią Dortmund to starcie wagi ciężkiej w niemieckiej ekstraklasie. Bawarczycy w meczu z odwiecznym rywalem mieli okazję zapewnić sobie dziesiąte, rekordowe mistrzostwo kraju z rzędu.

Mimo odpadnięcia z Pucharu Niemiec i Ligi Mistrzów, Bayern dominuje nad BVB. Jesienią po dwóch trafieniach Lewandowskiego drużyna z Bawarii wygrała 3:2.

W sobotę Polak miał okazję powiększyć dorobek strzelecki. W 30 meczach tego sezonu zdobył 32 bramki.

Trener BVB Marco Rose nie mógł skorzystać z jedenastu zawodników. Na Allianz Arenie nie mogli zagrać między innymi podstawowy bramkarz Gregor Kobel, Mats Hummels, Axel Witsen, Thorgan Hazard czy Mahmoud Dahoud.

Zabójcza precyzja Bayernu

Podopieczni Juliana Nagelsmana prowadzili grę i kazali czekać kibicom kwadrans na gola. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Leon Goretzka zgrał piłkę głową do Serge'a Gnabry'ego, a reprezentant Niemiec fantastycznie przymierzył w okienko. Marwin Hitz nawet nie drgnął. Bayern prowadził 1:0.



What a strike!!



How to spice up #DerKlassiker, courtesy of @FCBayernEN's @SergeGnabry.



1-0 #FCBBVBpic.twitter.com/rZd3gRdztO — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 23, 2022

Goście próbowali swoich szans, ale Bayern kontrował w imponującym stylu. W 30. minucie piłka zatrzepotała w siatce po strzale Gnabry'ego, jednak ten był na pozycji spalonej.

Co nie udało się Niemcowi, zrobił Lewandowski trzy minuty później. Dan-Axel Zagadou popełnił fatalny błąd, piłkę przejął Thomas Mueller i obsłużył kapitana reprezentanta Polski, dla którego było to 27. trafienie w rywalizacji z BVB.

Find @Lewy_Official and HE WILL score! #DerKlassiker@FCBayernENpic.twitter.com/ZcgxvxqksC — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 23, 2022

"Lewy" uświetnił swój 250. występ ligowy w koszulce bawarskiego klubu zdobytą bramką - 33. w sezonie.

Gospodarze zaprezentowali stuprocentową skuteczność. Dwa strzały celne i dwa gole w pierwszej połowie.

Gol z niczego

Na drugą część gry Bayern wyszedł z chęcią podwyższenia wyniku, ale to Borussia zdołała strzelić gola jako pierwsza.

Joshua Kimmich wpadł w polu karnym na zostawioną nogę Marco Reusa i w 52. minucie jedenastkę na gola zamienił Emre Can. Dość niespodziewanie przyjezdni zaskoczyli mistrzów Niemiec i chcieli pójść za ciosem.

Cool, Can and Collected. @EmreCan_ from the penalty spot puts @BlackYellow back in it.



2-1 #DerKlassikerpic.twitter.com/4BQfpFlDGn — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 23, 2022

Do głosu doszli jednak gospodarze. Po zamieszaniu w szesnastce z bliskiej odległości strzelał Lewndowski, ale dobrą interwencją na refleks popisał się Hitz.

Mimo szans między innymi Erlinga Haalanda, przyjezdni nie potrafili znów zaskoczyć Manuela Neuera. Natomiast Bayern podwyższył prowadzenie za sprawą rezerwowego Jamala Musiali.

Dortmundczycy nie wygrali w klasyku od listopada 2018 roku. Natomiast dzięki wygranej Bawarczycy mogli cieszyć się z dziesiątego mistrzostwa Niemiec z rzędu i 32. w historii.

Trzy kolejki przed końcem sezonu Bayern ma 75 punktów i wyprzedza dortmundczyków o 12. Trzeci Bayer Leverkusen, który we wcześniejszym sobotnim spotkaniu pokonał Greuthera Fuerth 4:1 i przesądził o spadku beniaminka do niższej ligi, zgromadził 55 pkt.

Bayern Monachium - Borussia Dortmund 3:1

Bramki: Serge Gnabry (15.), Robert Lewandowski (34.), Jamal Musiala (83.) - Emre Can (52. - karny)