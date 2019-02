Dogrywka i pięć goli w Berlinie. Lewandowski asystował

Co prawda Fortuna Duesseldorf wysoko przegrała w Pucharze Niemiec z Schalke 04, ale jednym z jasnych punktów gości był Dawid Kownacki. Dla Polaka wypożyczonego z Sampdorii był to pierwszy występ w nowych barwach.

Robert Lewandowski znalazł się w polu karnym i posłał piłkę na głowę do Kingsleya Comana, który z bliskiej odległości wepchnął ją do siatki w dogrywce. Bayern Prowadził na Stadionie Olimpijskim 3:2.

Dla Bayernu luty to miesiąc kluczowy, bowiem w tym czasie może stracić szanse na wszystkie trofea. Początek miesiąca drużyna Niko Kovaca miała fatalny. W minioną sobotę przegrała w Bundeslidze z Bayerem Leverkusen 1:3. A to oznacza, że do prowadzącej w tabeli Borussii Dortmund traci już 7 punktów.

W środę Bayern grał trudny mecz w 1/8 finału Pucharu Niemiec z Hertha na wyjeździe. Za tydzień z kolei mistrzów Niemiec czeka starcie z Liverpoolem w Lidze Mistrzów.

Z berlińczykami Bawarczykom ostatnio nie idzie. Nie mogą z nimi wygrać od czterech meczów. Mimo nieprzychylnych statystyk przyjeżdżali do Berlina jako faworyci. Środowy wieczór był specjalny dla Lewandowskiego, który po raz pierwszy wybiegł z opaską kapitana Bayernu. Wszystko z powodu nieobecności Manuela Neuera i Thomasa Muellera, którzy zazwyczaj pełnią tę zaszczytną funkcję.

Początek meczu nie ułożył się po myśli mistrzów. W pierwszej akcji spotkania faulowany w polu karnym gospodarzy był Leon Goretzka, ale sędzia nie zauważył przewinienia. – Powinien podyktować jedenastkę – powiedział stanowczo komentujący to starcie w Eurosporcie Radosław Majdan.

Goście kłócili się z sędzią, a Hertha przeprowadziła zabójczą kontrę. Salomon Kalou podał do Maximiliana Mittelstadta, a ten płaskim strzałem po ziemi strzelił pierwszego gola. Była 3. minuta.

Bayern odpowiedział szybko. Do wrzutki w polu karnym najwyżej wyskoczył Lewandowski, który zgrał piłkę do Serge’a Gnaby’ego, a ten huknął obok słupka. Mieliśmy remis. Gnabry był bardzo aktywny. To on oddał w pierwszej połowie groźny strzał. Poza golami i jego uderzeniem nie mieliśmy wiele okazji. "Lewy" był skutecznie odcinany od podań.

Zaraz po zmianie stron cios zadał Bayern. Przy kolejnym golu miał udział Lewandowski. Podał do Jamesa Rodrigueza, ten odegrał do Gnabry’ego, który strzelił drugiego gola. Wydawało się, że faworyci kontrolują przebieg meczu. Tak to wyglądało do 67. minuty. Wtedy fatalny błąd popełnił Mats Hummels. Obrońca gości za lekko podawał do bramkarza, piłkę przejął Davie Selke i posłał ją przy słupku.

Niespodziewanie mieliśmy remis. W końcówce wygraną Bayernowi powinien zapewnić James, ale fatalnie przestrzelił z kilku metrów.

Przycisnęli i wygrali

W Pucharze Niemiec nie ma rewanżów, więc w środę, podobnie jak dzień wcześniej w starciu Borussii Dortmund z Werderem, oglądaliśmy dogrywkę.

W doliczonych 30 minutach faworyci mocniej przycisnęli. I znów w jednej z głównych ról wystąpił Lewandowski, który ładnie zachował się w polu karnym. Polak będąc bokiem do bramki zagrał do Kingsleya Comana, a Francuz z bliskiej odległości wepchnął piłkę do siatki.

Do końca meczu już nic się nie zmieniło. Bayern awansował do ćwierćfinału DFB Pokal.

Hertha Berlin - Bayern Monachium 2:3 (po dogrywce)

