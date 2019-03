Lewandowski rozpoczął demolkę. Bayern znęcał się za Ligę Mistrzów

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Bayern pożegnał się z Champions League w 1/8 finału. Odbił się od Liverpoolu i musiał wrócić do ligowej rzeczywistości.



Miał łatwo, bo piłkarze Mainz, bądźmy szczerzy, nie dojechali do Monachium na mecz z mistrzem. Demolkę rozpoczął Lewandowski, który wykorzystał podanie od Davida Alaby i sprytnym strzałem, bez przyjęcia, trafił na 1:0. Była dopiero trzecia minuta spotkania. Dla polskiego napastnika to 18. gol w sezonie. Łącznie w niemieckiej ekstraklasie ma 198 bramki, dzięki czemu umocnił się na czele klasyfikacji najskuteczniejszych obcokrajowców.

Co ciekawe, w najbliższy czwartek Lewandowski i Alaba staną naprzeciw siebie w Wiedniu w eliminacjach Euro 2020.



GOL LEWEGO! @lewy_official rozpoczyna strzelanie w meczu z 1. FSV Mainz 05 już w trzeciej minucie! To jego 198. bramka w Bundeslidze! pic.twitter.com/LnY5YdO1wl — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) 17 marca 2019

Hat-trick Jamesa

Jeszcze przed przerwą przygniatającą przewagę Bayernu potwierdzili James Rodriguez i Kingsley Coman. Zwłaszcza ten pierwszy miał ochotę na więcej, nie zamierzał zatrzymać się na golu. Po przerwie w trzy minuty dołożył dwa kolejne, a egzekucję zakończył Alphonso Davies, który dobił strzał Lewandowskiego.

Dla 18-letniego Kanadyjczyka była to premierowa bramka w Bundeslidze. To nie wszystko. Davies został pierwszym piłkarzem urodzonym w 2000 roku, który zdobył bramkę dla monachijczyków.

Źródło: PAP/EPA Alphonso Davies (z prawej) odbiera gratulacje od kolegów

Bayern wygrał 6:0 i wrócił na fotel lidera. Ma tyle samo punktów (60) co Borussia Dortmund (wygrała w sobotę), ale lepszy bilans bramkowy.

Wyniki 26. kolejki:

Hertha Berlin - Borussia Dortmund 2:3

Schalke - RB Lipsk 0:1

VfB Stuttgart - Hoffenheim 1:1

Augsburg - Hannover 3:1

VfL Wolfsburg - Fortuna Duesseldorf 5:2

Moenchengladbach - Freiburg 1:1

Bayer Leverkusen - Werder Brema 1:3

Eintracht Frankfurt - Nuernberg 1:0

Bayern Monachium - FSV Mainz 6:0