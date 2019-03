Bayern ma strzelać Liverpoolowi. "Nie wierzę, że i tym razem będzie 0:0"

Robert Lewandowski dla TVN24: "Nie myślę już o zmianie klubu, tęsknię już za reprezentacją." W wyjątkowym wywiadzie dla "Faktów po Faktach" Robert Lewandowski mówił, do kogo dzwoni zaraz po meczu, co mówi jego córka, kiedy on wychodzi na trening i jaki ma cel grając w Bayernie Monachium.

Niesamowity mecz Ronaldo. W pojedynkę rozbił Atletico Po niesamowitym... czytaj dalej » 19 lutego na Anfield emocji za dużo nie było. Nie było też goli. - Nie wierzę, że i tym razem będzie 0:0 - oświadczył Kovac na konferencji prasowej. - Nie tylko według mnie Liverpool jest najlepszy na świecie w przechodzeniu z obrony do ataku. Są bardzo niebezpieczni, więc miejsca na błędy nie ma.



Statystyki stoją po stronie Bayernu. Kiedy na europejskiej scenie pierwszy mecz w fazie pucharowej remisował, a zdarzyło się tak 23 razy, do dalszej fazy nie przedzierał się potem tylko dwukrotnie. Było to w sezonach 2006/07 z AC Milan w ćwierćfinale Ligi Mistrzów (2:2, 0:2) i 1980/81 (0:0, 1:1), w półfinale Pucharu Europy z Liverpoolem właśnie.

Lewandowski przed wyzwaniem

Bayern potrzebuje gola, wszystkie oczy zwrócone będą zatem na Roberta Lewandowskiego. Do składu The Reds wraca zawieszony wcześniej za kartki obrońca Virgil van Dijk, polskiego napastnika czeka zatem wyzwanie nie lada. Od ich rywalizacji zależeć będzie bardzo dużo, strona uefa.com uznała ją nawet za decydującą.



Panowie już wymienili w mediach uprzejmości i wyrazy szacunku. - Jego powrót nie ułatwi mi zadania, będą musiał zrobić coś specjalnego - wyznał Lewandowski.



- Takim zawodnikom nie można dać szansy na zdobycie bramki, bo natychmiast ją wykorzystają - mówił Holender w rozmowie z uefa.com.

Na Anfield goli nie było



W spotkaniu na Anfield Bayern poradził sobie z Mohamedem Salahem, Roberto Firmino i Sadio Mane. Teraz ma być tak samo. - Mają fantastyczną linię ataku, najlepszą w Europie, dlatego każdy z naszych piłkarzy musi dawać z siebie absolutnie wszystko - oceniał przed tamtym starciem obrońca mistrza Niemiec Joshua Kimmich. Tym razem kolegom nie pomoże, po żółtej kartce z pierwszego meczu, eliminującej go z rewanżu.

Gotowi mają być za to narzekający ostatnio na urazy David Alaba i Kingsley Coman.



Przed siłą ataku The Reds przestrzega też pomocnik James Rodriguez. - Są bardzo, ale to bardzo szybcy w kontratakach, a nie możemy się skupiać na wybranych graczach, bo groźny jest każdy z nich. Do zwycięstwa potrzebujemy perfekcyjnego spotkania, koncentracji od pierwszej do ostatniej minuty - oznajmił.

To szaleństwo

W szeregach Liverpoolu panuje spokój. Presja? Jaka presja? - Atmosfera jest tam znakomita, i w mieście, i na stadionie. Zawsze lubiłem tam przyjeżdżać - mówił menedżer The Reds Juergen Klopp, wcześniej pracujący w Borussii Dortmund, której barwy reprezentował wtedy Lewandowski. - Wszyscy wiedzą, że w rywalizacji z taką drużyną, jak Bayern, porażka zawsze jest możliwa. I jeżeli do niej dojdzie nikt nie zapyta "jak to możliwe?". Tak do tego spotkania podchodzimy - zapewniał.



Zdenerwował się raz, kiedy na konferencji przywołano wypowiedź byłego gracza Manchesteru United, a teraz telewizyjnego eksperta, Gary'ego Neville'a. Ten zasugerował w jednym z programów, że ewentualne odpadnięcie z Ligi Mistrzów ułatwi Liverpoolowi walkę o triumf w Premier League, wyczekiwany od długich 29 lat. - Takie stawianie sprawy jest szaleństwem, nie sądzę, by którykolwiek trener chciał odpowiadać na takie pytania - uciął temat Klopp.





