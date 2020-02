Przyłożyli rękę do rewolucji w Bayernie. Teraz zapiszą czarną kartę w jego historii?

To nie było trudne zadanie dla polskiego napastnika. Lewandowski dobił odbitą piłkę do pustej bramki i Bayern prowadził w Cottbus z Energie 1:0 w meczu DFB Pokal.

Robert Lewandowski w starciu z VfL Bochum rozegrał jedynie drugą połowę. Polakowi bardzo zależało na zwycięstwie, ale koledzy z zespołu często zawodzili go niedokładnymi podaniami i bezradnością w konstruowaniu akcji. "Lewy" często irytował się na boisku, rozkładał ręce, dyrygował. Sam gola nie strzelił, ale Bayern zdołał pokonać rywala 2:1 i awansować do trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

Dopiero w 89. minucie Wolfsburg zdołał wbić piłkę do siatki w starciu z Lipskiem. Sztuki tej dokonał Wout Weghorst. Był to jednak tylko gol na pocieszenie, gdyż Wilki przegrały aż 1:6. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas meczu Kaiserslautern - Fortuna Duesseldorf w trzeciej rundzie Pucharu Niemiec. Goście wygrali to spotkanie aż 5:2. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Hoffenheim to ligowy średniak. W niemieckich rozgrywkach, w których zajmuje siódme miejsce, zespół z Badenii-Wirtembergii wygrał w obecnym sezonie dziesięć spotkań. W październiku drużyna Alfreda Schreudera pokonała Bayern, i to na jego podwórku - 2:1. Porażka ta okazała się być początkiem końca w bawarskim klubie dla trenera Niko Kovaca.

Genialny nastolatek to za mało. Borussia sensacyjnie odpadła z Pucharu Niemiec Erling Braut... czytaj dalej » Przez kilka miesięcy wiele się jednak w Bayernie zmieniło. Z jednym wyjątkiem. Bramki jak na zawołanie wciąż zdobywa Robert Lewandowski, który we wspomnianym meczu również wpisał się na listę strzelców.

Przed środowym spotkaniem tych drużyn za Hoffenheim przemawia niewiele.

Dla Bawarczyków to pierwszy mecz pucharowy przeciwko Hoffenheim. Do tej pory drużyny te rywalizowały ze sobą w 23 spotkaniach, zawsze w Bundeslidze. Bayern wygrał piętnaście razy, pięć razy padał remis, a tylko trzy razy zwyciężali przeciwnicy.



Monachijczycy mogą pochwalić się rekordem jeszcze przed pierwszym gwizdkiem. W 1/8 finału rozgrywek Pucharu Niemiec zameldowali się w tym sezonie po raz dziewiętnasty z rzędu, czego nie udało się jak dotąd dokonać żadnej innej drużynie. Do ćwierćfinału po raz ostatni nie udało się im awansować w rozgrywkach 2006/2007, gdy ulegli Alemanni Aachen. Co ciekawe, Hoffenheim zdołało dojść do 1/8 finału po raz pierwszy od sześciu lat.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski od lat zachwyca skutecznością



Od kilku sezonów Bawarczykom nie robi różnicy, z kim rywalizują w DFB Pokal. Z poprzednich sześciu spotkań z drużynami Bundesligi wygrali aż pięć. Jedyną porażkę ponieśli w finale z Eintrachtem Frankfurt (1:3 w sezonie 2017/2018).



Kluby z najwyższej klasy rozgrywkowej są za to przekleństwem ich środowych rywali. Hoffenheim przegrało w pucharze pięć ostatnich spotkań z zespołami Bundesligi. Ostatnią drużyną, którą udało się im pokonać jest Schalke (3:1 w sezonie 2012/2013).



Jest jeszcze jedna statystyka, która z pewnością uspokoi fanów mistrza Niemiec. Od kiedy Bayern awansował w 1965 roku do elity, nie zdarzyło się, aby w jednym sezonie przegrał na swoim stadionie dwa mecze z tym samym rywalem.

Losowanie ćwierćfinałów w niedzielę.

Dwa dni, osiem meczów

Każde spotkanie 1/8 finału Pucharu Niemiec pokaże na żywo Eurosport Player, a poszczególne mecze będą transmitowane w Eurosporcie 1 i Eurosporcie 2. Na stronie eurosport.pl materiały wideo, w tym skróty spotkań i najładniejsze gole.

Wyniki wtorkowych meczów 1/8 finału Pucharu Niemiec:

Eintracht Frankfurt - RB Lipsk 3:1

1. FC Kaiserslautern - Fortuna Duesseldorf 2:5

FC Schalke 04 - Hertha BSC 3:2 (po dogrywce)

SV Werder Brema - Borussia Dortmund 3:2

Plan transmisji środowych meczów 1/8 finału Pucharu Niemiec:



18:30 Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart (Eurosport Player)

18:30 SC Verl - Union Berlin (Eurosport Player)

20:35 Bayern Monachium - TSG Hoffenheim (Eurosport 1 i Eurosport Player)

20:45 1. FC Saarbruecken - Karlsruher SC (Eurosport Player)