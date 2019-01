Bayern gotowy dopaść Borussię. "Wróciliśmy do wysokiej formy"

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

To jakaś odmiana w lidze niemieckiej, rozgrywkach zdominowanych w ostatnich sześciu sezonach przez bawarską ekipę. I to dosłownie. Bayern zwyciężał z przewagą 21, 15, 10, 10, 19 i 25 punktów nad wicemistrzem.



"Doskonała forma". Lewandowski jednym z wygranych zgrupowania Bayernu Dziennik "Bild"... czytaj dalej » Teraz - po rundzie jesiennej - traci do Borussii Dortmund sześć. Ostatni raz monachijczycy nie prowadzili na półmetku rozgrywek w sezonie 2010/11. W drużynie wtedy wrzało, holenderski trener Louis van Gaal zdążył pokłócić się ze wszystkimi. Mistrzostwo w porywającym stylu (agresywny pressing i nieustanne parcie do przodu) zgarnęli dortmundczycy z Lewandowskim w ataku i z Juergenem Kloppem na ławce trenerskiej (w kolejnym sezonie zresztą je obronili).

Trener ocalił posadę

Jesienią zeszłego roku w Bayernie również wrzało. Zespół Niko Kovaca szybko przestał być nietykalny. Do tego stopnia, że Borussia Moenchengladbach potrafiła rozbić mistrzów kraju na jego stadionie 3:0. Zdarzały się także niewytłumaczalne remisy z Augsburgiem (1:1), Freiburgiem (1:1) czy z beniaminkiem Fortuną Duesseldorf (3:3). Nawet jeśli Bawarczycy wygrywali, to swoją grą nie przekonywali. A w Lidze Mistrzów, choć ocalili pierwsze miejsce w grupie, trudno zaliczyć ich do grona faworytów.



Kovac na własnej skórze przekonuje się, jak ekstremalna presja panuje w Bayernie. To jego pierwsza misja w wielkim klubie. Do tej pory mógł pochwalić się krajowym pucharem zdobytym w poprzednim sezonie z Eintrachtem Frankfurt. Niemieckie media rozpisywały się o jego konfliktach z największymi gwiazdami, na czele z Jamesem Rodriguezem (wypożyczony Kolumbijczyk chciał ponoć czym prędzej wracać do Realu Madryt). Doszło nawet do tego, że za krytykowanie chorwackiego szkoleniowca w mediach społecznościowych wzięła się żona Thomasa Muellera. A dziennik "Bild" informował, że posada Kovaca wisi na włosku i wymieniał nazwiska potencjalnych następców (Arsene Wenger i Zinedine Zidane). Ostatecznie trener przetrwał, m.in dlatego że na koniec roku pokonał pięciu ligowych rywali.

Źródło: Getty Images Kovac nigdy wcześniej nie pracował w tak wielkim klubie

Lewandowski w formie

Kovac w rundzie rewanżowej liczy na podtrzymanie serii. Z Kataru, gdzie zimą Bayern tradycyjnie szlifował formę, wrócił zadowolony, chwalił piłkarzy za ich pracę. Przy okazji przyznał, że jesienią drużyna nie zawsze funkcjonowała jak należy. Dlatego zapowiedział koniec eksperymentów taktycznych. Zawodnicy na stałe mają biegać w ustawieniu 1-4-2-3-1, w którym czują się komfortowo, zwłaszcza Lewandowski, najlepiej z Muellerem za jego plecami.



Polak musi zacząć swój pościg - o koronę króla strzelców. W pierwszej rundzie padł ofiarą słabej gry Bayernu, wbił 10 goli - o dwa mniej niż Luka Jović z Eintrachtu Frankfurt i Paco Alcacer z Borussii Dortmund. Dla porównania na półmetku ostatniego mistrzowskiego sezonu zdobył 15 bramek. Łącznie ma ich 189 w Bundeslidze. Do najskuteczniejszego obcokrajowca w historii niemieckiej ekstraklasy Claudio Pizzaro (mimo 40 lat na karku, wciąż gra w Werderze) traci pięć trafień.

Źródło: Getty Images Lewandowski zachwycił w Dausze przygotowaniem fizycznym

Od skuteczności Lewandowskiego będzie zatem wiele zależało. "Bild" uznał go za jednego z wygranych przygotowań, pisząc wprost o "doskonałej formie". Docenił to Kovac, który wybrał go na trzeciego kapitana, po Manuelu Neuerze i Muellerze.



"Kicker" ocenił napastników Bundesligi. Lewandowski nie zmieścił się na podium W ostatnich... czytaj dalej » Przed Lewandowskim również misja odzyskania miana najlepszego napastnika ligi. Za ostatnią rundę został sklasyfikowany przez fachowy magazyn "Kicker" dopiero na czwartym miejscu. To nowość. W poprzednich sezonach praktycznie nie miał sobie równych.

Rodriguez walczy o kontrakt

Do zdrowia wrócił James Rodriguez, który z powodu urazu kolana nie mógł grać od listopada do końca roku. Na obozie nad Zatoką Perską Kolumbijczyk błyszczał, był jednym z najlepszych, choć według miejscowych dziennikarzy to Mueller ma wystąpić na inaugurację z Hoffenheim.



- James chce z nami zostać. Oczywiście gra teraz o swoją przyszłość. W najbliższych miesiącach należy podjąć decyzję i ona nie tylko zależy od niego. Zauważyłem, że jest zmotywowany - powiedział Kovac.



Wypożyczenie Kolumbijczyka z Realu Madryt wygasa po sezonie. Bayern zagwarantował sobie opcję pierwokupu za 42 miliony euro.

Źródło: Getty Images Rodriguez imponował formą na obozie

Kontuzjowani wciąż są Franck Ribery oraz Arjen Robben. Obaj mają swoje lata (35 i 34) i latem prawdopodobnie pożegnają się z klubem. W najbliższych spotkaniach zastąpi ich duet Serge Gnabry - Kingsley Coman.



Okoliczności sprawiają, że w Monachium nikt nie traci nadziei na siódmy z rzędu tytuł.



- Sześć punktów straty to nie koniec świata. Praca wykonana w Katarze zaprocentuje. Dlatego uważam, że to my będziemy mistrzami - przyznał obrońca Niklas Suele.



- Druga cześć sezonu będzie ekscytująca. Wspólnie z Borussią gramy na wysokim poziomie. W ostatnich tygodniach wróciliśmy jednak do wysokiej formy i możemy być groźni we wszystkich rozgrywkach. W naszym zespole wszystko jest możliwe. Mamy wystarczająco dużo umiejętności, żeby sprostać wyzwaniu - zaznaczył Mueller.



Pierwszym rywalem Bayernu będzie w piątek Hoffenheim. Borussia Dortmund rozpocznie rundę od sobotniego wyjazdu do Lipska.

18. kolejka Bundesligi:

piątek

Hoffenheim - Bayern

sobota

Augsburg - Fortuna Duesseldorf

Eintracht - Freiburg

Hannover - Werder

Bayer - Borussia Moenchengladbach

Stuttgart - Mainz

RB Lipsk - Borussia Dortmund

niedziela

FC Nuernberg - Hertha

Schalke - Wolfsburg