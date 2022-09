Świetne szanse zmarnowane, to może boleć. Lewandowski nie był sobą

BAYERN - BARCELONA: RELACJA NA ŻYWO W EUROSPORT.PL

Tak przywitano Lewandowskiego w Monachium. On sam zachował się znakomicie Dla Roberta... czytaj dalej » Przed losowaniem fazy grupowej Ligi Mistrzów "Lewy" podkreślał, że nie chciałby tak szybko trafić na swoich kolegów, z którymi grał przez osiem ostatnich lat. Nie dość, że życzenie Polaka nie spełniło się, to los chciał, że do potyczki na Allianz Arenie doszło już w 2. kolejce.

Lewandowski vs. Neuer

Po serdecznym przywitaniu ze strony monachijskich kibiców Polak zabrał się do pracy. Początkowo kreował okazje kolegom.

W 13. minucie mógł skorzystać z prezentu od Manuela Neuera. Bramkarz bawarskiej drużyny podał mu piłkę, ale szybko błąd kolegi naprawił obrońca gospodarzy Dayot Upamecano.

Najlepszą sytuację do zdobycia bramki Lewandowski miał w 18. minucie. Po szybkim kontrataku Ousmane Dembele podał piłkę na lewą stronę do Gaviego, który zagrał w pole karne do Lewandowskiego. Polak przyjął sobie piłkę i był w tak dobrej sytuacji, że mógł spytać bramkarza Bayernu, w który róg strzelać. Uderzył nad poprzeczką...



Incredible miss by Lewandowski, Barcelona should be 1 up. pic.twitter.com/AS2mtJztHK — Yanks (@Yanks_Uchiha) September 13, 2022





"Lewy" mógł się zrehabilitować trzy minuty później. 21. minucie. Tym razem nasz snajper główkował po głębokim dośrodkowaniu. Miał niewiele miejsca, by przechytrzyć byłego kolegę z zespołu. Znów obronną ręką wyszedł z tego pojedynku Niemiec, broniąc instynktownie.



Źródło: Getty Images Lewandowski nie potrafił pokonać Neuera





W 42. minucie napastnik Barcelony, który w pierwszej kolejce popisał się hat-trickiem przeciwko Viktorii Pilzno, jeszcze raz pokazał się w polu karnym. Tym razem wypatrzył go Pedri, jednak strzał Polaka został zablokowany przez Nouassaira Mazraouiego.

Bayern - Barcelona 2:0

Pierwsza połowa skończyła się bezbramkowym remisem, a na początku drugiej Bayern objął prowadzenie za sprawą Lucasa Hernandeza. Niedługo potem podwyższył je po trafieniu Leroya Sane.

A Lewandowski? Polak nie dochodził już w tej części do tylu sytuacji strzeleckich, za to po jego doskonałym podaniu w 63. minucie piłkę w siatce powinien umieścić Pedri, jednak trafił w słupek.

Bawarczycy z kompletem sześciu punktów w dwóch meczach zostali liderem grupy. Następny mecz zagrają z Viktorią Pilzno. Barcelonę czeka rywalizacja z Interem Mediolan. Oba kluby mają po trzy punkty na koncie.