Obrońca Chelsea obawia się Lewandowskiego. "Mam do niego olbrzymi szacunek"

Robert Lewandowski po raz drugi w karierze zdobył cztery gole w jednym spotkaniu Ligi Mistrzów. Piłkarz Bayernu Monachium we wtorek dokonał tej sztuki w wyjazdowym spotkaniu z Crveną Zvezdą Belgrad, wygranym przez gości 6:0.

Kto jak kto, ale akurat Ruediger wie na co stać "Lewego". Zanim przeniósł się do ligi angielskiej, występował przeciwko Polakowi w barwach Stuttgartu. Obydwaj rywalizowali też w spotkaniu reprezentacji w eliminacjach Euro 2016, kiedy Biało-Czerwoni ograli Niemców 2:0.

- Mam do niego olbrzymi szacunek. Wspólnie z Mauro Icardim i Harrym Kanem są czołowymi "dziewiątkami" ostatnich lat, ale akurat w jego przypadku ten sezon jest jeszcze bardziej imponujący niż poprzednie - mówi o "Lewym" niemiecki obrońca londyńczyków. - Powstrzymanie go będzie wielkim wyzwaniem, musimy to zrobić wspólnymi siłami - dodaje.

"W tym upatrujemy swoją szansę"

Oferty za Piątka coraz bardziej konkretne. Co zdecyduje Milan? Nowy dzień i nowe... czytaj dalej » Angielsko-niemieckie starcie zapowiada się jako jedno z najciekawszych 1/8 finału. Młoda drużyna Chelsea bywa nieprzewidywalna. Na papierze faworytem jest Bayern, który na dodatek rewanż rozegra na własnym boisku.

Z drugiej strony i jemu w ostatnich miesiącach przytrafiały się wahania formy. Na półmetku niemieckich rozgrywek jest trzeci.

- Bayern w ostatnich latach zdominował Bundesligę, w obecnych rozgrywkach wygląda to trochę inaczej - i w tym także upatrujemy swoją szansę. Ten sezon jest dla nas przejściowy, a mimo to potrafiliśmy już pokazać, że jesteśmy w stanie dorównać najlepszym zespołom. Tak było choćby w spotkaniu Superpucharu z Liverpoolem (porażka w karnych - red.) czy w jesiennym meczu z Manchesterem City na wyjeździe (1:2 - red) - wylicza reprezentant Niemiec.

Źródło: Getty Images Ruediger i Lewandowski w pamiętnym meczu na Stadionie Narodowym (Polska - Niemcy 2:0)

Wyniki bez transferów

Londyńczycy zajmują w Premier League czwarte miejsce, co można uznać za przyzwoite osiągnięcie. Zespół prowadzi Frank Lampard, klubowa legenda, jednak trener bez większego doświadczenia, który na dodatek nie mógł do tej pory dokonać wzmocnień ze względu na zakaz transferowy ciążący na klubie.

Jednym z największych osiągnięć londyńskiej ekipy było zatrzymanie w drużynie utalentowanego Calluma Hudsona-Odoia, o którego długo starał się właśnie Bayern.

- Cieszę się, że został, Chociażby z tego powodu, że się przyjaźnimy. Oczywiście, w pewnym momencie, wypytywał mnie o Bayern. Ale nie odszedł i potrafię to zrozumieć. W obliczu zakazu transferowego i odejścia Edena Hazarda, on sam liczył na to, że będzie dostawać więcej szans na grę - wspomina Niemiec.

Pierwszy mecz zostanie rozegrany 25 lutego w Londynie, rewanż na Allianz Arenie zaplanowano na 18 marca.

Pary 1/8 finału:



Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain

Real Madryt - Manchester City

Atalanta Bergamo - Valencia

Atletico Madryt - Liverpool

Chelsea Londyn - Bayern Monachium

Olympique Lyon - Juventus Turyn

Tottenham Hotspur - RB Lipsk

SSC Napoli - Barcelona