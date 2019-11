Bajeczne zagranie "Lewego", Bundesliga to on. "Zawsze walcz do końca"

17.08 | Najpierw strzał wślizgiem, potem z rzutu karnego - w ten sposób Robert Lewandowski zainaugurował nowy sezon Bundesligi. O ile gole z jedenastu metrów są czymś powszechnym u Polaka, to niecodziennie ogląda się w jego wykonaniu takie rajdy, jak przy pierwszym trafieniu z Herthą Berlin.

24.08 | To się nazywa start sezonu. Był dublet, jest hat-trick. Robert Lewandowski jest w wybornej formie. W sobotę strzelał w Gelsenkirchen, a jego Bayern wygrał 3:0.

Robert Lewandowski z dziesiątym w tym sezonie trafieniem w Bundeslidze. Polak trafił sobotę w meczu z Paderbornem (3:2). Zanim trafił do siatki, w pierwszej połowy zdążył zaliczyć fatalne pudło.

"Ten człowiek nie potrzebuje żadnej operacji, jest cholernym tytanem". Niemcy po meczu Bayernu Niemieckie media... czytaj dalej » Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

W sobotnim meczu na Allianz Arena Bayern nie dał szans Borussii Dortmund odnosząc zwycięstwo 4:0. Dwa gole dla triumfatorów strzelił niezawodny Lewandowski. Tym samym w obecnym sezonie ligowym ma już na koncie 16 bramek w 11 występach. To nie wszystko – jest już coraz bliżej doścignięcia Juppa Heynckesa, który zajmuje 3. miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców Bundesligi w historii. Aktualnie "Lewy" traci do niego tylko dwa gole.

Jak logo Bundesligi

Jednak nie samymi bramkami człowiek żyje. W spotkaniu z BVB polski snajper znakomicie się ustawiał, pomagał w rozgrywaniu i walczył na całej szerokości boiska. Zaangażowania na pewno odmówić mu nie wolno. Zwłaszcza, że nie raz i nie dwa popisał się przy tym świetną techniką.

Próbkę swoich możliwości dał m.in. w 27. minucie. Wydawało się, że Joshua Kimmich podał za mocno, ale Polak wyskoczył do piłki i jakimś cudem zdołał ją przyjąć, a następnie jeszcze popisał się wrzutką. Kibice widzieli już gdzieś podobny obrazek – "Lewy" został żywcem wyjęty z loga Bundesligi.



Jak z logo Bundesligi! Przyjęcie à la Zinédine Zidane!@lewy_official, gwiazda #DerKlassiker! Zbieramy szczękę z podłogi! #BundesTAKpic.twitter.com/HXSVWCG1Tf — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) 9 listopada 2019





"O Boże, ta kontrola piłki w wykonaniu Lewandowskiego to coś niepojętego", "Lewandowski jest nieprawdopodobny, co za dotknięcie", "Lewandowski zrobił sobie logo Bundesligi" – to tylko kilka komentarzy internautów, którzy widzieli zagranie snajpera.

Źródło: Imago, Twitter Lewandowski żywym logiem Bundesligi

Lewandowski również odniósł się do wspomnianej akcji. Zamieścił zdjęcie na swoim Instagramie, a pod nim dodał podpis "zawsze walcz do końca".