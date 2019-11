"To jest po prostu szalone". Lewandowski nie przestaje zachwycać Linekera

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

W tym sezonie, gdy tylko Lewandowski pojawia się w składzie monachijczyków na ligowy mecz, zawsze trafia do siatki. To samo dotyczy spotkań w europejskich pucharach. W sobotnim hicie Bundesligi tradycji musiało stać się zadość.

"Nie trzeba dodawać, że Lewandowski ponownie zdobył bramkę, podtrzymując swój absurdalny rekord strzelecki w każdym spotkaniu Bundesligi i Ligi Mistrzów w tym sezonie. To po prostu szalone" - napisał na Twitterze Lineker, komentując najważniejsze piłkarskie wydarzenia w Europie.



Needless to say Robert Lewandowski has scored again v @BlackYellow to maintain his ridiculous record of scoring in every game @FCBayernEN have played in the Bundesliga and Champions League this season. Just nuts. — Gary Lineker (@GaryLineker) November 9, 2019





To kolejny wpis Anglika na temat "Lewego". Kilka dni temu, po wygranym 2:0 meczu z Olympiakosem, w którym Polak raz pokonał bramkarza, Lineker nie mógł wyjść z zachwytu i nie dowierzajał, że passa napastnika może trwać tak długo. "Mamy już listopad. Absurdalne liczby" - zauważył.

Liczby są imponujące

W jedenastu dotychczasowych meczach na krajowym podwórku Polak uzbierał już szesnaście goli. W Lidze Mistrzów po czterech spotkaniach ma na koncie sześć trafień.

Podczas pobytu w Bundeslidze, licząc także sezony rozegrane w Borussii Dortmund, ma ich 218. Do trzeciego w klasyfikacji wszech czasów Juppa Heynckesa traci dwa. Wyprzedzenie legendarnego snajpera jeszcze w tym roku wydaje się być pewne.