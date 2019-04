Pięć goli w święto Lewandowskiego. Bayern zdemolował Borussię

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach w ELEVEN SPORTS w Player.pl

To miało być wyjątkowe spotkanie. W Monachium grał wicelider z liderem. Gdyby wygrała Borussia, uciekłaby Bayernowi na pięć punktów i na sześć kolejek przed końcem sezonu miałaby autostradę do mistrzostwa. Bayern w przypadku zwycięstwa, przeskoczyłby BVB i uzbierałby nad nią punkt przewagi. Było się o co bić.



No i to miał być szczególny dzień dla Lewandowskiego. Grał z klubem, w którym spędził pierwsze lata w Niemczech. Piękne lata. W barwach Borussii był dwukrotnie mistrzem Niemiec, został też królem strzelców ligi. W sobotę liczył też wreszcie na gola numer 200 w historii swoich występów w Bundeslidze. Doczekał się w 17. minucie.

Źródło: PAP/EPA 200. gol Lewandowskiego nie mógł być pospolity



Najpierw tak naciskał na obrońcę Borussii, że Dan-Axel Zagadou popełnił błąd. Iworyjczyk tak niedbale podał piłkę, że Lewandowski ją przechwycił, za chwilę przerzucił wybiegającego bramkarza i padając na murawę, trafił do pustej bramki efektownym strzałem. Bezczelność, ale u napastników pożądana. Po prostu majstersztyk.



200. GOL LEWEGO W BUNDESLIDZE! @lewy_official wykorzystał błąd obrony i zdobył bramkę na 2-0 w meczu Bayernu Monachium z Borussią Dortmund. Czy BVB odwróci losy #DerKlassiker?



Oglądajcie niemiecki HIT w Eleven Sports 1! pic.twitter.com/9tG8cmQuf4 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) 6 kwietnia 2019





W tym momencie było już 2:0, bo parę minut wcześniej Mats Hummels trafił głową po rzucie rożnym.



A przecież na początku meczu to Borussia mogła prowadzić. Mahmoud Dahoud trafił w słupek. Kto wie, gdyby trafił, może mecz wyglądałby inaczej.

Nokaut jeszcze przed przerwą

A tak Bayern grał jak nakręcony. Chciał dobić stłamszoną Borussię, zwłaszcza że jej obrońcy grali jak amatorzy, jakby przygniotła ich presja. Byli mocno niepewni w swoich interwencjach. Lewandowski co rusz naciskał na tercet Zagadou - Abdou Diallo - Manuel Akanji, licząc na kolejne błędy. Łukasza Piszczka oszczędzał, w jego rejony po prostu się nie zapuszczał.



Emocje w Monachium wyczerpały się jeszcze przed przerwą. Najpierw Javi Martinez dobił strzał Lewandowskiego. Mało? Tak, Bayernowi było mało. Za chwilę swojego gola dorzucił Serge Gnabry.

Źródło: PAP/EPA Bayern grał jak nakręcony. Piłkarze Borussii bezradni

Kibice Borussii wyglądali na zdruzgotanych. Trener Lucien Favre też chciał zapaść się pod ziemię. 4:0. Nikt przed meczem nie zakładał takiego scenariusza. Lider zdemolowany.

Pytanie teraz brzmiało, czy dortmundczycy wyjdą na drugą połowę. Owszem, wyszli, ale wyraźnie z podciętymi skrzydłami. Całe szczęście dla gości, że Bayern też nie zamierzał podkręcać tempa. No, podkręcił raz, już na sam koniec. Dortmundczyków dobił, a jakże, Lewandowski. Podawał Gnabry, a Polak wbił piłkę do pustej bramki. 5:0.

FCB od soboty jest liderem Bundesligi.

Źródło: tvn24.pl Lewandowski i jego "ofiary"

Wynik 28. kolejki:

Schalke - Eintracht Frankfurt 1:2

Bayer Leverkusen - RB Lipsk 2:4

VfB Stuttgart - Nuernberg 1:1

Hertha - Fortuna Duesseldorf 1:2

VfL Wolfsburg - Hannover 3:1

FSV Mainz - Freiburg 5:0

Bayern - Borussia Dortmund 5:0

niedziela

Augsburg - Hoffenheim

Borussia M'gladbach - Werder Brema