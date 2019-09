Skuteczny Krychowiak. Ma gola w Lidze Mistrzów

Krychowiak znalazł się w wyjściowym składzie wicemistrzów Rosji. Gospodarzy zaskoczył w 16. minucie. Na gola solidnie zapracował cały zespół.

Bayer wykonywał rzut z autu, goście założyli pressing na jego połowie. Piłkę przejął Joao Mario, który po chwili posłał podanie w pole karne, gdzie na pełnej szybkości wbiegł Krychowiak. Polak sprytnie uderzył między nogami bramkarza Lukasa Hradecky'ego.



This was the Krychowiak goal for Loko. pic.twitter.com/iXLwDBjPRI — Liam Tyler (@tyler_lj) September 18, 2019

Krychowiak od początku sezonu znajduje się w świetnej dyspozycji strzeleckiej. Wcześniej cztery razy trafiał w lidze rosyjskiej, która rozegrała jak dotąd tylko dziewięć kolejek. W Lidze Mistrzów polski pomocnik nigdy gola wcześniej nie zaliczył, choć występował w niej w barwach PSG i Sevilli.

Źródło: PAP/EPA Krychowiak ma pewne miejsce w kadrze

To nie był koniec strzelania w pierwszej połowie. Bayer doprowadził do wyrównania za sprawą samobójczego trafienia Benedikta Howedesa, ale przed przerwą jeszcze jeden cios zadali goście. Tym razem gola zapisał na swoim konice Dmitri Barinow.

W wyjściowym składzie gości znalazł się również Maciej Rybus. W meczowej kadrze gospodarzy zabrakło Adriana Stanilewicza.

Mecz trwa. Rozpoczął się o godzinie 21.00.