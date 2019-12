Ronaldo złapany za szyję, wspólnego zdjęcia nie było. Nieproszony gość na murawie

Po ostatnim gwizdku Portugalczyk wspólnie z kolegami świętował zwycięstwo 2:0. Nagle zza jego pleców wyłonił się jeden z kibiców, który złapał piłkarza za szyję, próbując pozować z nim do zdjęcia. Ronaldo wyrwał się, a intruz znalazł się rękach ochroniarzy.



Ronaldo was pissed at this pitch invader pic.twitter.com/JNKxINdbdK — Bleacher Report (@BleacherReport) December 11, 2019

Ronaldo z golem

Kolejny triumf Juventusu. Krychowiak i Rybus nie zatrzymali Atletico Piłkarze Atletico... czytaj dalej » CR7 był wyraźnie rozdrażniony. Wcześniej, w trakcie gry, inny fan też chciał do niego podbiec, ale w porę został powstrzymany przez służby porządkowe.



Sam Ronaldo w 75. minucie otworzył wynik spotkania, a drugą bramkę dołożył w końcówce Gonzalo Higuain.

- Czuję się dobrze. Irytacja, którą poczułem, minęła - skwitował as Juventusu, cytowany przez BBC.



Stara Dama z 16 wywalczonymi punktami zajęła pierwsze miejsce w grupie D. O pięć wyprzedziła kolejne w tabeli Atletico Madryt, które również zagra w 1/8 finału.

WSZYSCY UCZESTNICY 1/8 FINAŁU LIGI MISTRZÓW



Losowanie par odbędzie się w poniedziałek w Nyonie. Początek o godz. 12. Transmisja w Eurosporcie 1, relacja na żywo w eurosport.pl.