Na boisku nie mogą, zagrali więc wirtualnie

Bundesliga jednak wstrzymała rozgrywki. "Panuje duży strach" Niemiecka Liga... czytaj dalej » W piątek wieczorem powinna się rozpocząć 26. kolejka Bundesligi. Jeszcze kilka dni temu mówiono, że wszystkie mecze odbędą się zgodnie z planem, choć bez kibiców. Przerwa miała nastąpić dopiero po weekendzie. Piątkowym popołudniem pojawił się jednak komunikat Deutsche Fussball Liga (DFL), w którym poinformowano o odwołaniu także najbliższych spotkań. Bundesliga była ostatnią z pięciu najlepszych lig w Europie, która zdecydowała się na ten krok.

Kilka godzin wcześniej oficjalnie przerwano sezon w Anglii, w tym na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej - Championship. Były klub Kamila Grosickiego, podobnie jak występujący w Bundeslidze Bayer Leverkusen, postanowiły jednak mecz rozegrać. A raczej "mecz".

"Leverkusen wygląda groźnie"

Zespoły zmierzyły się w wirtualną wersję gry planszowej Connect 4, polegającej na ułożeniu czterech krążków tego samego koloru w jednym rzędzie.

"Nasza defensywa zauważyła aktywność napastników B04 i odpowiednio się ustawiła, by zażegnać potencjalne niebezpieczeństwo. Leverkusen wygląda groźnie" - napisano na Twitterze Hull City.

"Nasi rywale zauważyli nasze starania na prawej flance i skutecznie nas zablokowali, ale próbujemy dalej" - brzmi odpowiedź oficjalnego Twittera Bayeru.

Źródło: Twitter Bayer Leverkusen kontra Hull City

Kalendarz nie jest ustalony

Niemiecki klub "zaatakował" jako pierwszy. Ostatecznie jednak musiał uznać wyższość Tygrysów. "Rozsypaliśmy się pod koniec. Musimy popracować nad lepszym zrozumieniem w budowaniu akcji" - kajała się ekipa z Leverkusen.

Po meczu oczywiście nie zabrakło strefy mieszanej dla mediów, w której głos tym razem mogli zabrać kibice obserwujący ten piłkarski spektakl.



Now we go to the m̶i̶x̶e̶d̶ ̶z̶o̶n̶e̶ mentions for some takeaways from tonight’s performance... pic.twitter.com/83NKz4wGFK — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) March 15, 2020





Co dalej z rozgrywkami?

"Kalendarz nie jest na ten moment ustalony. Musimy poczekać i zobaczymy, kto będzie następny. Mamy nadzieję, że ten sezon potrwa krótko i wrócimy do normalnej gry" - napisano pół żartem, pół serio na Twitterze Aptekarzy.